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Спорт Допинг в российском спорте

Биатлонист Устюгов намерен в судах бороться с обвинениями в применении допинга

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Двукратный олимпийский чемпион Евгений Устюгов опровергает обвинения Международного союза биатлонистов (IBU) в нарушении им антидопинговых правил и намерен обжаловать в судах данные обвинения.

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Устюгов опровергает обвинения Международного союза биатлонистов (IBU) в нарушении им антидопинговых правил.

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"Все допинг-тесты за всю мою спортивную карьеру были отрицательными, и все их я сдавал в точном соответствии с правилами. Мне не в чем оправдываться перед ними. А болельщики, я уверен, уже давно все понимают. Стыдно, что ВАДА (Всемирное антидопинговое агентство – ИФ) использует международные федерации, чтобы решать свои политические вопросы", - приводит слова Е.Устюгова "Матч ТВ".

"Если честно, я б вообще на это все плюнул, все понятно с этой историей. Я за себя и мои близкие знают, что все мои медали чистые. И понятно, что мы – всего лишь очередная партия отстраненных по каким-то нелепым неспортивным критериям. Но плюнуть не могу, потому что за спиной парни, с которыми мы выиграли эстафету в Сочи (Алексей Волков, Дмитрий Малышко, Антон Шипулин – ИФ). На них плюнуть не имею права", - отметил спортсмен.

"Буду защищаться. Если потребуется, во всех возможных судах. Благо, есть люди, которые всегда нас поддерживали, которые ответили мне, что своих не бросают", - сказал Устюгов.

Ранее спортивные СМИ сообщили фамилии биатлонистов, которых IBU уведомил о начале расследования по факту возможных допинговых нарушений. В их числе Евгений Устюгов, Светлана Слепцова, Александр Печенкин и Александр Чернышев.

По данным СМИ, Устюгов обвинил Союз биатлонистов России (СБР) в том, что СБР не намерен оказывать поддержку в этом деле, и он намерен рассматривать другие возможности самостоятельного обжалования обвинений.

Помимо мужской эстафеты на Олимпиады в Сочи в 2014 году, Устюгов выиграл масс-старт на Олимпиаде-2010 в Ванкувере.

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Теги: биатлон, Евгений Устюгов, допинг

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