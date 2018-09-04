Минспорт РФ предложил повысить олимпийские выплаты более чем на 60%

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Минспорт России предлагает более чем на 60% увеличить выплаты спортсменам и тренерам по видам спорта из программ Олимпиад, Паралимпиад и Сурдлимпиад.

Соответствующие изменения в указ президента предлагает внести Минспорт. Проект изменений размещен на портале проектов нормативных правовых актов.

В настоящее время ежемесячно выплачивается 3000 стипендий президента РФ спортсменам, тренерам и иным специалистам спортивных сборных команд РФ по видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, чемпионам Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр в размере 32 тыс. рублей. Из них 500 выплачивается тем, кто участвовал в Паралимпиадах/Сурдлимпиадах.

Размер всех президентских стипендий спортсменам предлагается увеличить до 52 тыс. рублей ежемесячно.