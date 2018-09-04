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Действующая чемпионка US Open проиграла в четвертьфинале турнира

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Действующая победительница Открытого чемпионата США в женском одиночном разряде американская теннисистка Слоан Стивенс не смогла пройти в полуфинал US Open-2018.

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В четвертьфинале соревнования она потерпела поражение от представительницы Латвии Анастасии Севастовой – 2:6, 3:6.

Открытый чемпионат США по теннису в 2018 году проходит с 27 августа по 9 сентября. Призовой фонд турнира составляет рекордные $53 млн.

Действующими победителями US Open в мужском и женском одиночном разрядах являются соответственно Рафаэль Надаль (Испания) и Слоан Стивенс (США).

US Open традиционно закрывает программу турниров Большого шлема в календарном году. Ранее прошли Australian Open (Открытый чемпионат Австралии), Roland Garros (Открытый чемпионат Франции) и Wimbledon (Уимблдонский турнир в Великобритании).

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Теги: теннис, US Open

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Действующая чемпионка US Open проиграла в четвертьфинале турнира

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