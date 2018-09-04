Футболист ЦСКА Чалов признан лучшим игроком шестого тура РПЛ

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Форвард московского футбольного клуба ЦСКА Федор Чалов признан лучшим игроком шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

"Федор Чалов - лучший игрок 6-го тура РПЛ. По итогам совместного голосования РПЛ, "Матч Премьер" и "Матч ТВ" второе место занял Артем Дзюба, третье - Сергей Корниленко", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе "Матч ТВ" во вторник.

За нападающего армейцев проголосовало 12 886 пользователей группы ВК - 41,83 % всех опрошенных. Второе место в голосовании занял форвард "Зенита" Дзюба - 8 779 голосов (28,5%), третье - нападающий "Крыльев Советов" Корниленко с 3 089 голосов (10,03%).

В шестом туре РПЛ ЦСКА обыграл дома "Урал" со счетом 4:0. Чалов оформил хет-трик в ворота команды из Екатеринбурга.

В четырех турах РПЛ пользователи признали лучшим игроком Дзюбу.