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РПЛ осудила возможность переноса матчей с построенной к ЧМ арены в Ростове

В Лиге опасаются, что после концерта Басты поле не восстановится и клубу "Ростов" придется играть на старом менее вместительном стадионе

РПЛ осудила возможность переноса матчей с построенной к ЧМ арены в Ростове
Фото: АР/ТАСС

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Российская премьер-лига отреагировала на появившееся 4 сентября на сайте "Ростова" заявление о возможном переносе домашних матчей клуба со стадиона "Ростов Арена" на резервный стадион "Олимп-2" в связи с угрозой повреждения футбольного поля в результате проведения на нем концерта 29 сентября 2018 года.

Как отмечается в заявлении РПЛ, выступление "Ростова" на новом домашнем стадионе является одним из лучших примеров качественной реализации программы "Наследие" ЧМ по футболу.

"В настоящее время неуклонно растет посещаемость домашних матчей команды, реальная абонементная программа превышает 12 тысяч человек, развернута масштабная информационная поддержка и программа лояльности. Средняя посещаемость игр "Ростова" в сезоне 2018-2019 гг. составляет более 30 тысяч человек, последний матч с "Рубином" смотрели более 40 тысяч зрителей", - подчеркивается в заявлении Лиги.

"Ростов Арена" была заложена в 2012 году. Вместимость - 45 000 человек. Стадион принимал матчи ЧМ-2018.

Как подчеркивалось в концепции наследия ЧМ, "12 обновленных и вновь построенных стадионов будут использоваться прежде всего по их прямому назначению".

При этом РПЛ напоминает, что после проведения концертов поле долго восстанавливается и может не соответствовать стандартам несколько недель. В связи с этим развлекательные мероприятия на спортивных аренах проводятся в периоды длительных перерывов между матчами, а проведение концертных мероприятий в разгар футбольного сезона крайне рискованно.

"Возможный перенос матчей на резервный стадион нанесет ощутимый урон репутации и экономической стабильности клуба и всей Премьер-лиге", - подчеркивается в сообщении.

Накануне "Ростов" опубликовал заявление, в котором говорилось, что вопреки всем возражениям руководства футбольного клуба, компания "Спорт-Ин", осуществляющая управление "Ростов Ареной", решила провести на новом стадионе концертное мероприятие 29 сентября. В рамках данного концерта сцена и танцпол будут установлены непосредственно на футбольном поле.

В случае серьезного повреждения газона новой арены все последующие домашние матчи "Ростов" будет проводить на стадионе "Олимп-2", который уступает в три раза по вместимости "Ростов Арене". Домашний матч "Ростов" — "Уфа" 22 сентября может стать последним матчем желто-синих на стадионе "Ростов Арена" в нынешнем сезоне.

Как следует из афиши мероприятий, 29 сентября на "Ростов Арене" планируется провести концерт рэп-исполнителя Басты.

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Теги: футбол, Ростов, РПЛ, ЧМ-2018

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