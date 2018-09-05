Виктор Ан объявил о завершении карьеры

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Неоднократный олимпийский чемпион по шорт-треку кореец Виктор Ан, который несколько лет назад получил российское гражданство, завершил спортивную карьеру, и по семейным обстоятельствам покидает Россию, заявил президент Союза конькобежцев России Алексей Кравцов.

"К сожалению, Виктор Ан завершил карьеру, и в России тоже не останется по семейным причинам - хотят, чтобы ребенок учился в Корее", - сказал Кравцов в среду "Интерфаксу".

Глава федерации добавил, что союз конькобежцев благодарен Ану за вклад в развитие шорт-трека в России. "Не исключаем, что может когда-то продолжить сотрудничество - жизнь меняется", - сказал Кравцов.

Уроженец Южной Кореи Ан Хен Су, выигравший под флагом этой страны четыре награды (три золота и одна бронза) на Олимпиаде в Турине-2006, после травм и операций потерял возможность выступать за свою родину.

Переехав в Россию, Ан сменил гражданство и имя, а в Сочи удвоил свою медальную копилку. На Играх-2014 Ан завоевал бронзу на дистанции 1500 м (первая российская олимпийская медаль в шорт-треке), золото на 500 и 1000 м, а также помог сборной России выиграть эстафету 5000 м.

Участия в Олимпиаде-2018 в Пхенчхане он не принял, поскольку, как и ряд других членов сборной России, не был допущен к Играм.