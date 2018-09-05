Стадион "Спартака" будет носить название "Открытие Арена" до 2023 года

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Московский ФК "Спартак" и банк "Открытие" объявили о продлении партнерских отношений, согласно новому контракту стадион клуба будет носить имя банка до 2023 года.

Контракт подписали президент "Спартака" Леонид Федун и президент банка Михаил Задорнов на стадионе "Открытие Арена" в среду.

Как сообщил Федун, этот нейминговый контракт стал" рекордным для Восточной Европы"

Первый договор был заключен в 2013 году.

Первый матч на поле "Открытия Арены" состоялся 5 сентября 2014 года: "Спартак" в товарищеской встрече играл с сербской "Црвеной Звездой" (1:1).

До стадиона "Открытие Арена" у "Спартака" не было своего стадиона: для проведения домашних матчей клубу приходилось арендовать другие московские арены.

Во время Кубка конфедераций и чемпионата мира 2018 года арена, принимавшая матчи турниров, носила название "Спартак", поскольку по регламенту ФИФА стадион во время этих соревнований не может носить спонсорское название.