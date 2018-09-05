Спорт Российская премьер-лига-2018/19

Стадион "Спартака" будет носить название "Открытие Арена" до 2023 года

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Московский ФК "Спартак" и банк "Открытие" объявили о продлении партнерских отношений, согласно новому контракту стадион клуба будет носить имя банка до 2023 года.

Контракт подписали президент "Спартака" Леонид Федун и президент банка Михаил Задорнов на стадионе "Открытие Арена" в среду.

Как сообщил Федун, этот нейминговый контракт стал" рекордным для Восточной Европы"

Первый договор был заключен в 2013 году.

Первый матч на поле "Открытия Арены" состоялся 5 сентября 2014 года: "Спартак" в товарищеской встрече играл с сербской "Црвеной Звездой" (1:1).

До стадиона "Открытие Арена" у "Спартака" не было своего стадиона: для проведения домашних матчей клубу приходилось арендовать другие московские арены.

Во время Кубка конфедераций и чемпионата мира 2018 года арена, принимавшая матчи турниров, носила название "Спартак", поскольку по регламенту ФИФА стадион во время этих соревнований не может носить спонсорское название.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: футбол, ФК Спартак, банк Открытие, Открытие Арена
Спорт
Виктор Ан объявил о завершении карьерыВиктор Ан объявил о завершении карьеры
Он покидает Россию по семейным причинамПодробнее
 РПЛ осудила возможность переноса матчей с построенной к ЧМ арены в РостовеРПЛ осудила возможность переноса матчей с построенной к ЧМ арены в Ростове
В Лиге опасаются, что после концерта Басты поле не восстановится и клубу "Ростов" придется играть на старом менее вместительном стадионеПодробнее
 Моуринью получил год тюрьмы условно за уклонение от уплаты налоговМоуринью получил год тюрьмы условно за уклонение от уплаты налогов
Португальский специалист согласился, что является виновным в этом делеПодробнее
 Шарапова выбыла из US Open-2018Шарапова выбыла из US Open-2018
В четвертом круге Открытого чемпионата США россиянка уступила испанке Суарес НаварроПодробнее
Маркизио перешел в "Зенит" после 25 лет, проведенных в "Ювентусе"Маркизио перешел в "Зенит" после 25 лет, проведенных в "Ювентусе"
С петербургским клубом он подписал контракт, рассчитанный на два сезонаПодробнее
 Роналду, Модрич и Салах претендуют на звание игрока года по версии ФИФАРоналду, Модрич и Салах претендуют на звание игрока года по версии ФИФА
Черчесов не попал в шорт-лист тренеров; полузащитник Черышев - в числе претендентов на звание лучшего гола ЧМ-2018Подробнее
 Сироткин набрал первое очко в "Формуле-1" после дисквалификации ГрожанаСироткин набрал первое очко в "Формуле-1" после дисквалификации Грожана
До пересмотра результатов Гран-при Италии россиянин оставался единственным, кто не набрал ни одного очкаПодробнее
 "Зенит" и "Спартак" сыграли вничью в 6-м туре чемпионата России"Зенит" и "Спартак" сыграли вничью в 6-м туре чемпионата России
"Зенит" сохранил лидерство в турнирной таблице, набрав 16 очковПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Гости Венецианского кинофестиваля12 фото
03 сентября
Гости Венецианского кинофестиваля
Фотохроника 4 сентября6 фото
04 сентября
Фотохроника 4 сентября
Лучшие фото недели10 фото
31 августа
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреПрокуратура Великобритании обвинила двоих россиян в заговоре против СкрипалейВ миреВ ДНР двое мужчин объявлены в розыск в связи с убийством ЗахарченкоВ РоссииБывший владелец пермского клуба "Хромая лошадь" досрочно вышел на свободуВ миреЛавров рассказал о нарастающей конфронтации РФ и СШАВ миреВоенная полиция РФ очистила демилитаризованную зону у Голанских высот от тяжелого вооруженияВ миреСША согласились с позицией России по поводу террористов в Идлибе

Минобороны РФ сообщило об атаке четырех самолетов на объекты террористов в Идлибе

Минкультуры дополнительно проверит фильм "Похищенные сокровища Европы"

Задержка с выдачей прокатного удостоверения возникла из-за закона, запрещающего демонстрировать свастику, что вызывает вопросы даже к картине о преступлениях нацистов Подробнее

США перебросили в Европу два стратегических бомбардировщика

Кумин обжаловал отказ Мосгорсуда снять Собянина с выборов мэра столицы

Армянские дзюдоисты не приедут на ЧМ в Баку из соображений безопасности

Полиция Великобритании связала инциденты в Солсбери и в Эймсбери в единое расследование

Суд арестовал обвиняемого в убийстве полицейского в московском метро

В главном храме российской армии будут готовить военных священников

Белорусское правительство посчитало, что граждане едят слишком много картошки

Стадион "Спартака" будет носить название "Открытие Арена" до 2023 года

ЦБ установил официальные курсы доллара и евро на 6 сентября

Эстонский офицер и его отец задержаны за шпионаж в пользу РФ

Toyota отзовет более миллиона автомобилей из-за риска возгорания двигателей

Скандальный стартап Theranos прекратит существование

В МИД РФ заявили, что данные обвиняемых по "делу Скрипалей" россиян ни о чем не говорят

Ким Чен Ын принял южнокорейскую делегацию в Пхеньяне

Регионы будут отчитываться перед Генпрокуратурой о делах по "экстремистским" статьям

Обвиняемые в отравлении Скрипалей россияне попали в объектив камеры видеонаблюдения

Обвиняемые в отравлении Скрипалей россияне попали в объектив камеры видеонаблюденияЭто произошло незадолго до отравления, а позже полиция обнаружила в их номере отеля следы "Новичка" Подробнее

Счетная палата проверит сбоившую информационную систему Росреестра

В издательстве объяснили отказ продать екатеринбургской школьнице сборники стихов

Арестованный в Дании теплоход "Новая Земля" отправился в рейс

РЖД опровергли планы по созданию Южного вокзала в Москве

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179058833723364', params: { p1: 'byueh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');