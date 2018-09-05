Федун озвучил задачу "Спартака" на чемпионат России и Лигу Европы

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - "Спартак" располагает составом игроков, который способен выйти в плей-офф Лиги Европы УЕФА, заявил президент футбольного клуба Леонид Федун на пресс-конференции в среду.

"Пока стоит задача выйти в плей-офф Лиги Европы. Клуб соответствует уровню плей-офф", - сказал Федун.

"В Лиге Европы у нас нормальные соперники, интересные, зрители придут смотреть на шотландцев, австрийцев, испанцев", - заявил он.

На групповом этапе Лиги Европы "Спартак" сыграет с испанским "Вильяреалом", австрийским "Рапидом" и шотландским "Рейнджерс".

Кроме того, Федун отметил, что "Спартак" может претендовать на чемпионство в Российской премьер-лиге, если не будет терять очки в матчах с командами-аутсайдерами.

"С точки зрения чемпионата России, то вопрос будет решаться матчах с аутсайдерами, если пройдем по графику, то будем бороться за чемпионство", - сказал он.

В настоящее время, после шести туров, "Спартак" занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, отставая от лидирующего "Зенита" на два очка.