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Спорт Российская премьер-лига-2018/19

Президент пермского "Амкара" инициировал банкротство клуба

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Президент футбольного клуба "Амкар" Геннадий Шилов направил в Арбитражный суд Пермского края заявление о банкротстве клуба, следует из материалов на сайте суда.

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Заявление поступило в суд в среду, 5 сентября, дата первого заседания пока не назначена.

В пресс-службе суда агентству "Интерфаксу" не смогли оперативно назвать сумму задолженности.

Согласно данным единого федерального реестра юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, ИП и иных субъектов экономической деятельности, общественная организация ФК "Амкар" опубликовала сообщение о намерении обратиться в суд с заявлением о банкротстве 24 августа.

Кредитором клуба выступает ООО "Спорткомплекс "Олимпия-Пермь". Сумма задолженности составляет более 540 млн рублей.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", ликвидатором ФК "Амкар" выступает Г.Шилов. Учредителями выступают семь граждан России. По итогам 2017 года клуб получил 56 млн рублей чистой прибыли по РСБУ. При этом кредиторская задолженность клуба на конец 2017 года составляла 191 млн рублей. Займы, полученные клубом, на конец этого периода отражены в размере 316 млн рублей.

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Теги: футбол, ФК Амкар

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