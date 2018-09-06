Черчесов прокомментировал назначение Дзюбы капитаном сборной России

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов объяснил назначение Артема Дзюбы капитаном национальной команды тем, что форвард "Зенита" - самый опытный в ее составе игрок.

"Что касается Дзюбы, это логично, что он капитан. У нас Игоря Акинфеева сейчас нет, Смолова тоже, Самедов приостановил выступление за сборную. Артём – самый опытный футболист команды и заслуживает выводить её как капитан", - приводит слова Черчесова "Чемпионат".

В настоящее время сборная России готовится к матчу Лиги наций (подробнее о новом, созданном Союзом европейских футбольных ассоциаций, турнире – в материале "Интерфакса") против команды Турции. Игра пройдет 7 сентября в Трабзоне.

Как сообщалось, вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев, который был капитаном сборной России на ЧМ-2018, не попал в заявку национальной команды на игру Лиги наций с Турцией и товарищеский матч с ЦСКА. Позднее Черчесов объяснил невызов Акинфеева тем, что он, воспользовавшись паузой в чемпионате России, отправляется на медосмотр в Германию.