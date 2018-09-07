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Определились финалистки US Open

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Американка Серена Уильямс и японка Наоми Осака завоевали путевки в финал турнира серии Большого шлема US Open в женском одиночном разряде.

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В полуфинале Открытого чемпионата США по теннису Уильямс обыграла представительницу Латвии Анастасию Севастову – 6:3, 6:0. Осака, в свою очередь, взяла верх над американкой Мэдисон Кис – 6:2, 6:3.

Финал пройдет в воскресенье. Это будет вторая встреча Серены Уильямс и Наоми Осаки в официальных матчах. Первая датирована весной нынешнего года, когда Осака победила вернувшуюся после декрета Уильямс в первом круге турнира в Майами со счетом 6:3, 6:2.

В настоящее время Уильямс занимает 26-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), Осака – на 19-м.

Серена Уильямс 38 раз выигрывала турниры Большого шлема, из них 23 – в одиночном разряде. Шесть раз в одиночном разряде она выиграла US Open. Для Осаки до US Open-2018 наивысшим достижением на турнирах Большого шлема являлся выход в четвертый круг Australian Open.

Открытый чемпионат США по теннису в 2018 году проходит с 27 августа по 9 сентября. Призовой фонд турнира составляет рекордные $53 млн.

Действующими победителями US Open в мужском и женском одиночном разрядах являются соответственно испанец Рафаэль Надаль и американка Слоан Стивенс (на US Open выбыла в четвертьфинале).

US Open традиционно закрывает программу турниров Большого шлема в календарном году. Ранее прошли Australian Open (Открытый чемпионат Австралии), Roland Garros (Открытый чемпионат Франции) и Wimbledon (Уимблдонский турнир в Великобритании).

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Теги: теннис, US Open

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