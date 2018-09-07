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Спорт Допинг в российском спорте

IBU отказался восстановить членство Союза биатлонистов России в полном объеме

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Международный союз биатлонистов (IBU) отказался восстановить в полном объеме членство Союза биатлонистов России.

"Конгресс IBU проголосовал против заявки российского биатлонного союза на полное членство в IBU. В результате СБР остается временным членом IBU", - сообщила пресс-служба IBU.

В декабре 2017 года СБР был ограничен в правах из-за допинговых скандалов с российскими спортсменами. В результате была резко сокращена заявка российских биатлонистов на Олимпиаду в Пхенчхане.

Ранее IBU проинформировал СБР, что четверо российских биатлонистов нарушили антидопинговые правила, тот обещал провести расследование. Позднее спортивные СМИ обнародовали фамилии биатлонистов, которых IBU уведомил о начале расследования по факту возможных антидопинговых нарушений. В их числе Евгений Устюгов, Светлана Слепцова, Александр Печенкин и Александр Чернышев.

По данным СМИ, двукратный олимпийский чемпион Устюгов обвинил СБР в том, что союз не намерен оказывать поддержку в этом деле, и он намерен рассматривать другие возможности самостоятельного обжалования обвинений. Спортсмен, слова которого приводил "Матч ТВ", сообщал, что отвергает обвинения IBU в нарушении антидопинговых правил, и намерен обжаловать их в судах. Устюгов подчеркивал, что все допинг-тесты в его спортивной карьере были отрицательными.

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Теги: биатлон, IBU, СБР

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