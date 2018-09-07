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Спорт КХЛ-2018/19

Тимченко переизбран председателем Совета директоров КХЛ

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Президент петербургского хоккейного клуба СКА Геннадий Тимченко в седьмой раз стал председателем Совета директоров Континентальной хоккейной лиги, сообщила пресс-служба организации.

Решение было принято в пятницу на заседании Совета директоров КХЛ. Как сказал президент КХЛ Дмитрий Чернышенко, решение по Тимченко принималось единогласно.

"Это говорит о доверии Геннадию Николаевичу. Под его руководству лиги много удалось достичь, в частности, утверждается стратегия, отличные финансовые результаты", - сказал Чернышенко.

Геннадий Тимченко был избран в качестве председателя Совета директоров КХЛ в 2012 году, сменив на этом посту Александра Медведева (занимал пост с 2008 года, то есть - с основания лиги). Позднее Тимченко переизбирался на новый срок.

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Теги: хоккей, КХЛ, Геннадий Тимченко
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