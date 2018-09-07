Экс-наставник казанского "Рубина" признан тренером месяца в Англии

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Испанец Хавьер Грасия, возглавляющий футбольный клуб "Уотфорд", признан лучшим тренером августа в Английской премьер-лиге (АПЛ), сообщается на сайте АПЛ.

В августе "Уотфорд" одержал три победы в стартовых турах чемпионата Англии: командой Грасии были повержены "Брайтон энд Хоув Альбион" (2:0), "Бернли" (3:1) и "Кристал Пэлас" (2:1). Победная серия продолжилась и в сентябре: на этот раз "Уотфорд" взял верх над "Тоттенхэмом" (2:1).

Теперь "Уотфорд" имеет в своем активе 12 очков из 12 возможных, но он не является единоличным лидером. По столько же баллов в четырех турах набрали "Ливерпуль" и "Челси", опережающие "Уотфорд" по дополнительным показателям.

"Я очень доволен", - сказал Грасия, возглавивший "Уотфорд" в августе.

"Не смотрите только в конец пути. Постарайтесь наслаждаться и сегодняшним днем, постарайтесь наслаждаться очень хорошей атмосферой", - посоветовал лауреат августа.

Грасия выразил мнение, что "мы можем добиться очень хороших результатов".

Следующий матч "Уотфорд" проведет 15 сентября, соперником будет "Манчестер Юнайтед".

Предыдущим клубом испанца был казанский "Рубин", в котором он проработал сезон-2016/17. Под его руководством команда финишировала на девятом месте в турнирной таблице чемпионата России, после чего стороны по обоюдному согласию расторгли контракт, изначально рассчитанный на четыре года.