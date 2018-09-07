Шипулин заявил о нежелании выступать за сборную под нейтральным флагом

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Российский биатлонист Антон Шипулин не хочет участвовать в соревнованиях под нейтральным флагом.

"Для меня будет одним из решений в положительную или отрицательную сторону - это если нас лишат чемпионатов мира, как легкую атлетику, чтоб мы выступали под нейтральными флагами. Потому что тогда нет смысла бегать. Для чего это тогда? Светиться по телевизору и зарабатывать какие-то свои баллы? Мне этого меньше всего хотелось бы", - приводит слова Шипулина "Калашников Медиа".

Как сообщалось, Международный союз биатлонистов (IBU) отказался восстановить в полном объеме членство Союза биатлонистов России.

"Конгресс IBU проголосовал против заявки российского биатлонного союза на полное членство в IBU. В результате СБР остается временным членом IBU", - сообщила пресс-служба IBU.

В декабре 2017 года СБР был ограничен в правах из-за допинговых скандалов с российскими спортсменами. В результате была резко сокращена заявка российских биатлонистов на Олимпиаду в Пхенчхане. Среди тех, кто не смог выступить в Играх-2018, был Шипулин.

"Я от этой грязи уже очень сильно устал еще с Олимпиады, с этими допусками, недопусками. С одной стороны уже научился абстрагироваться от этой ситуации, с другой, конечно, это неприятно. Вытягивает какие-то лишние эмоции, создает какую-то дополнительную нервотрепку", - сказал спортсмен в пятницу.

Ранее IBU проинформировал СБР, что четверо российских биатлонистов нарушили антидопинговые правила, тот обещал провести расследование. Позднее спортивные СМИ обнародовали фамилии биатлонистов, которых IBU уведомил о начале расследования по факту возможных антидопинговых нарушений. В их числе Евгений Устюгов, Светлана Слепцова, Александр Печенкин и Александр Чернышев.

По данным СМИ, двукратный олимпийский чемпион Устюгов обвинил СБР в том, что союз не намерен оказывать поддержку в этом деле, и он намерен рассматривать другие возможности самостоятельного обжалования обвинений. Спортсмен, слова которого приводил "Матч ТВ", сообщал, что отвергает обвинения IBU в нарушении антидопинговых правил, и намерен обжаловать их в судах. Устюгов подчеркивал, что все допинг-тесты в его спортивной карьере были отрицательными.