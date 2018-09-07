Хоккеистам "Спартака" пришлось пешком добираться на игру из-за пробок

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Автобус с хоккеистами московского "Спартака" застрял в пробке по пути на столичный стадион "ЦСКА Арена", где клуб в пятницу сыграет домашний матч регулярного чемпионата КХЛ с китайской командой "Куньлунь Ред Стар".

"Автобус не смог даже въехать на третье транспортное кольцо и хоккеисты прошли пару километров пешком", - говорится в твиттере ХК "Спартак".

Сегодня спартаковцы пришли на арену пешком. Вместе с наступлением осени в Москву вернулись пробки - автобус не смог даже въехать на третье транспортное кольцо и хоккеисты прошли пару километров пешком. pic.twitter.com/mvo6VsyFG1 — Спартак Москва (@spartak_hc) September 7, 2018

Начало игры запланировано на 19:30 мск.