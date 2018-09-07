Главные новости
В миреПарламент ДНР назначил врио главы республики ПушилинаВ РоссииЭкс-глава "Роскосмоса" назначен полпредом президента в Приволжском федеральном округеВ РоссииДолю гастарбайтеров в строительстве в РФ собрались ограничить на уровне 80%
Спорт КХЛ-2018/19

Хоккеистам "Спартака" пришлось пешком добираться на игру из-за пробок

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Автобус с хоккеистами московского "Спартака" застрял в пробке по пути на столичный стадион "ЦСКА Арена", где клуб в пятницу сыграет домашний матч регулярного чемпионата КХЛ с китайской командой "Куньлунь Ред Стар".

"Автобус не смог даже въехать на третье транспортное кольцо и хоккеисты прошли пару километров пешком", - говорится в твиттере ХК "Спартак".

Начало игры запланировано на 19:30 мск.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: хоккей, КХЛ, ХК Спартак, Москва
Спорт
Шипулин заявил о нежелании выступать за сборную под нейтральным флагомШипулин заявил о нежелании выступать за сборную под нейтральным флагом
Биатлонист не видит смысла в том, чтобы просто "светиться по телевизору и зарабатывать какие-то свои баллы"Подробнее
 Доход КХЛ в сезоне-2017/18 составил 3,5 млрд рублейДоход КХЛ в сезоне-2017/18 составил 3,5 млрд рублей
Это позволило распределить между клубами рекордные 400 млн рублейПодробнее
 "Динамо-Брест" пока не получало подтверждения ухода Марадоны из клуба"Динамо-Брест" пока не получало подтверждения ухода Марадоны из клуба
Мексиканский "Дорадос де Синалоа" сообщил о назначении на пост главного тренера аргентинца, который является председателем правления белорусской командыПодробнее
 Виктор Ан объявил о завершении карьерыВиктор Ан объявил о завершении карьеры
Он покидает Россию по семейным причинамПодробнее
РПЛ осудила возможность переноса матчей с построенной к ЧМ арены в РостовеРПЛ осудила возможность переноса матчей с построенной к ЧМ арены в Ростове
В Лиге опасаются, что после концерта Басты поле не восстановится и клубу "Ростов" придется играть на старом менее вместительном стадионеПодробнее
 Моуринью получил год тюрьмы условно за уклонение от уплаты налоговМоуринью получил год тюрьмы условно за уклонение от уплаты налогов
Португальский специалист согласился, что является виновным в этом делеПодробнее
 Шарапова выбыла из US Open-2018Шарапова выбыла из US Open-2018
В четвертом круге Открытого чемпионата США россиянка уступила испанке Суарес НаварроПодробнее
 Маркизио перешел в "Зенит" после 25 лет, проведенных в "Ювентусе"Маркизио перешел в "Зенит" после 25 лет, проведенных в "Ювентусе"
С петербургским клубом он подписал контракт, рассчитанный на два сезонаПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Лучшие фото недели10 фото
07 сентября
Лучшие фото недели
Фотохроника 6 сентября6 фото
06 сентября
Фотохроника 6 сентября
Фотохроника 5 сентября7 фото
05 сентября
Фотохроника 5 сентября
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреПарламент ДНР назначил врио главы республики ПушилинаВ РоссииЭкс-глава "Роскосмоса" назначен полпредом президента в Приволжском федеральном округеВ РоссииДолю гастарбайтеров в строительстве в РФ собрались ограничить на уровне 80%ЭкономикаВ Минфине заявили, что льготы нефтяникам будут несправедливы на фоне пенсионной реформыВ миреСМИ сообщили о сотрудничестве Скрипаля с разведкой ИспанииКультураКиноакадемия США в 2019 году не будет вручать "Оскар" за лучший популярный фильм

Париж обвинил Россию в попытке шпионить за французским спутником в 2017 году

Хоккеистам "Спартака" пришлось пешком добираться на игру из-за пробок

Нефть Brent подешевела до $76,2 за баррель

Отток капитала из акций и облигаций РФ со стороны фондов значительно ускорился

Представитель Усманова опроверг сведения о планах купить "Чарльтон"

Борис Минц завершил передачу O1 Properties и ФГ "Будущее" компании Riverstretch

Ростуризм исключил "Данко" из реестра туроператоров

Лучшие фото недели

Лучшие фото недели10 фото

Шипулин заявил о нежелании выступать за сборную под нейтральным флагом

Шипулин заявил о нежелании выступать за сборную под нейтральным флагомБиатлонист не видит смысла в том, чтобы просто "светиться по телевизору и зарабатывать какие-то свои баллы" Подробнее

"Яндексу" отказали в жалобе на блокировку пиратских копий сериалов "Газпром-медиа"

В Феодосии за сутки выпали почти три месячные нормы осадков

Титановый завод в крымском Армянске заработает после модернизации производства

Компенсации понадобятся почти 800 туристам прекратившего работу "Данко"

Марадона будет совмещать работу в Белоруссии и Мексике

Об этом сообщил агент аргентинца Подробнее

Минфин предложил продлить программу по развитию "Сколково" до 2024 года

Полиция попросит административного надзора за Удальцовым

РФ, Иран и Турция выступили против попыток развала Сирии под предлогом борьбы с терроризмом

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179058833723364', params: { p1: 'byueh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');