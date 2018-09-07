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Спорт Лига наций УЕФА

Турция - Россия. Онлайн

Россияне выигрывают у турецкой команды в матче Лиги наций УЕФА

Турция - Россия. Онлайн
Фото: BarcroftMedia/ТАСС

Игра проходит в Турции

36'

Снова чуть не забили наши! Ерохин бил в район дальнего игла ворот из пределов штрафной с лета! Но не получилось доставить снаряд в цель!

34'

Черышев наносит удар! Мимо цели!

32'

Превью к нашему матчу

30'

Эх, вратарь Серкан Кырынтылы поймал мяч. Так-то он молодец, но в мои интересы это не входит ;)

29'

Черышев с левого фланга подает в штрафную, головой бьет Дзюба!!!!!!!!!!!!

27'

Турки прижали нас к нашим воротам. Хакан Чалханоглу сейчас хитро бил в дальний верхний угол. Но не попал.

26'

Ерохин с правого фланга прострелил в штрафную, Кузяев подставил ногу и мяч... Эх, мяч прокатился мимо ворот, хоть и рядом со штангой....

25'

Чуть не забили россияне сейчас!!!

23'

Отодвинули наши мяч от наших же ворот

23'

А сейчас у наших ворот будет еще один угловой

22'

Вратарь Лунев поймал мяч после подачи соперника!

22'

Угловой сейчас будет у ворот сборной России

21'

Россиянин Марио Фернандес ликвидировал атаку соперника в нашей штрафной

19'

Наши продолжают атаковать. Только что была попытка доставить мяч в штрафную соперника навесом в исполнении Ерохина

16'

Реакция в твиттере сборной России на гол Черышева

14'

ГООООООЛ! Россияне вышел вперед! Марио Фернандес подал со своего правого фланга, мяч от головы защитника турецкой сборной отскочил дальше, а там уже замкнул Денис Черышев! Ура, товарищи!!!!

13'
Гол!!!

Турция - Россия. 0:1

13'

Газинский бил головой! Удар сильным не получился, мяч прилетел в руки вратарю

12'

Дзюба замыкал подачу Кузяева. Мяч от ноги защитника покинул пределы поля. Снова угловой!

12'

Право на угловой заработали россияне!

11'

Не сразу, но россияне смогли вывести мяч из пределов своей штрафной, а заодно организовать контратаку. До удара, однако, дело не дошло

10'

Право на угловой заработала сборная Турции

9'

Расписание матчей на сегодня. Здесь время не московское (для московского надо перевести стрелки на час вперед)
 

7'

Кудряшов с Джикией помогли сейчас туркам расстаться с мячом у нашей штрафной

5'

Наши чаще находятся в атаке. Ждем реализации момента (и создания момента, впрочем, тоже)

3'

Игроки сборной Турции - в красной форме

2'

Сборная России играет сейчас в белой форме и делает это под оглушительный свист трибун: турецкие болельщики умеют гуманитарно надавливать на соперника, владеющего мячом

1'

Впрочем, иногда мне помогает коллега по имени Мария, за что ей огромное спасибо! Например, она меня виртуозно подменила на этом матче

1'

В сборной России меняется многое - состав, капитан, соперники. Но одно остается неизменным: комментирует ее матч для "Интерфакса" Владимир Нардин!

1'

Главный судья - Артур Соареш Диаш (Португалия)

1'

Матч начался!

Команды выходят на поле! Турецкие болельщики пустили в полет многочисленные конфетти. А сейчас будут звучать гимны стран!

В принципе, по мрачным лицам можно было это понять и без описания

Наши вышли на предматчевую разминку

Нам пишут. Что ж, посмотрим, посмотрим

А здесь вы узнаете, почему сейчас капитан сборной - Артем Дзюба. А не "какой-нибудь" Игорь Акинфеев

В этом тексте вы узнаете не только состав сборной России, но и о том, а что такое Лига наций, что за явление такое в футболе

Игра пройдет в Турции сегодня и стартует в 21:45 по московскому времени

"Интерфакс" предлагает вашему вниманию текстовую трансляцию матча первого тура группового этапа Лиги наций УЕФА между сборными Турции и России!

Всем привет!

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Теги: футбол, Лига наций

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