Турция - Россия. Онлайн

Игра проходит в Турции
Снова чуть не забили наши! Ерохин бил в район дальнего игла ворот из пределов штрафной с лета! Но не получилось доставить снаряд в цель!
Черышев наносит удар! Мимо цели!
Превью к нашему матчу
🇹🇷🆚🇷🇺 ... who ya got? #NationsLeague pic.twitter.com/Hn71dFrd4D— UEFA Nations League (@UEFAEURO) September 7, 2018
Эх, вратарь Серкан Кырынтылы поймал мяч. Так-то он молодец, но в мои интересы это не входит ;)
Черышев с левого фланга подает в штрафную, головой бьет Дзюба!!!!!!!!!!!!
Турки прижали нас к нашим воротам. Хакан Чалханоглу сейчас хитро бил в дальний верхний угол. Но не попал.
Ерохин с правого фланга прострелил в штрафную, Кузяев подставил ногу и мяч... Эх, мяч прокатился мимо ворот, хоть и рядом со штангой....
Чуть не забили россияне сейчас!!!
Отодвинули наши мяч от наших же ворот
А сейчас у наших ворот будет еще один угловой
Вратарь Лунев поймал мяч после подачи соперника!
Угловой сейчас будет у ворот сборной России
Россиянин Марио Фернандес ликвидировал атаку соперника в нашей штрафной
Наши продолжают атаковать. Только что была попытка доставить мяч в штрафную соперника навесом в исполнении Ерохина
Реакция в твиттере сборной России на гол Черышева
ГОООООООООООООООЛ!!!!!— Сборная России (@TeamRussia) September 7, 2018
ДЕЕЕЕЕНИИИИИС ЧЕЕЕЕЕРЫЫЫШЕЕЕВ!!!
Ведем 1:0! pic.twitter.com/zgJY5yN2z4
ГООООООЛ! Россияне вышел вперед! Марио Фернандес подал со своего правого фланга, мяч от головы защитника турецкой сборной отскочил дальше, а там уже замкнул Денис Черышев! Ура, товарищи!!!!
Турция - Россия. 0:1
Газинский бил головой! Удар сильным не получился, мяч прилетел в руки вратарю
Дзюба замыкал подачу Кузяева. Мяч от ноги защитника покинул пределы поля. Снова угловой!
Право на угловой заработали россияне!
Не сразу, но россияне смогли вывести мяч из пределов своей штрафной, а заодно организовать контратаку. До удара, однако, дело не дошло
Право на угловой заработала сборная Турции
Расписание матчей на сегодня. Здесь время не московское (для московского надо перевести стрелки на час вперед)
⚽️ FIXTURES ⚽️— UEFA Nations League (@UEFAEURO) September 7, 2018
Which team are you backing to get the biggest win in tonight's #NationsLeague games? 🤔 pic.twitter.com/rxXYvUPgOH
Кудряшов с Джикией помогли сейчас туркам расстаться с мячом у нашей штрафной
Наши чаще находятся в атаке. Ждем реализации момента (и создания момента, впрочем, тоже)
Игроки сборной Турции - в красной форме
Сборная России играет сейчас в белой форме и делает это под оглушительный свист трибун: турецкие болельщики умеют гуманитарно надавливать на соперника, владеющего мячом
Впрочем, иногда мне помогает коллега по имени Мария, за что ей огромное спасибо! Например, она меня виртуозно подменила на этом матче!
В сборной России меняется многое - состав, капитан, соперники. Но одно остается неизменным: комментирует ее матч для "Интерфакса" Владимир Нардин!
Главный судья - Артур Соареш Диаш (Португалия)
Матч начался!
Команды выходят на поле! Турецкие болельщики пустили в полет многочисленные конфетти. А сейчас будут звучать гимны стран!
В принципе, по мрачным лицам можно было это понять и без описания
Швец и Набиуллин сегодня вне заявки pic.twitter.com/BYAAwEUYJR— Сборная России (@TeamRussia) September 7, 2018
Наши вышли на предматчевую разминку
Наша команда поаплодировала трибунам перед разминкой 👏 pic.twitter.com/C1rVe1ahOf— Сборная России (@TeamRussia) September 7, 2018
Нам пишут. Что ж, посмотрим, посмотрим
Россия проиграет 0-2.— spays1956 (@spays19561) September 7, 2018
А здесь вы узнаете, почему сейчас капитан сборной - Артем Дзюба. А не "какой-нибудь" Игорь Акинфеев
Черчесов прокомментировал назначение Дзюбы капитаном сборной России https://t.co/4HGcArc9d0— Интерфакс (@interfax_news) September 6, 2018
В этом тексте вы узнаете не только состав сборной России, но и о том, а что такое Лига наций, что за явление такое в футболе
Назван состав сборной России на матч с Турцией https://t.co/mYdIriwpKE— Интерфакс (@interfax_news) September 7, 2018
Игра пройдет в Турции сегодня и стартует в 21:45 по московскому времени
"Интерфакс" предлагает вашему вниманию текстовую трансляцию матча первого тура группового этапа Лиги наций УЕФА между сборными Турции и России!
Всем привет!