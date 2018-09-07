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Сборная России победила команду Турции в первом матче Лиги наций УЕФА

Матч прошел в Турции, в составе россиян отличились Денис Черышев и Артем Дзюба

Сборная России победила команду Турции в первом матче Лиги наций УЕФА
Капитан сборной России Артем Дзюба в матче чемпионата Лиги наций УЕФА между сборными командами Турции и России
Фото: ТАСС, Сергей Бобылев

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Сборная России по футболу нанесла поражение команде Турции в матче первого тура Лиги наций УЕФА.

Матч ("Интерфакс" вел его текстовую трансляцию), состоявшийся в Трабзоне в пятницу, завершился со счетом 2:1 в пользу подопечных Станислава Черчесова. У россиян голы забили Денис Черышев (13-я минута) и Артем Дзюба (49-я). За хозяев отличился защитник "Галатасарая" Сердар Азиз (41-я).

Таким образом, россияне возглавили вторую группу Лиги В.

Россия свой следующий матч в турнире проведет 11 октября против Швеции. Игра пройдет в Калининграде.

Победа в группе позволит России выйти ей в лигу A и побороться за путевку в финальную часть чемпионата Европы-2020, в случае неудачного выступления в отборочном турнире Евро-2020.

Сборная России и ее соперники составили группу 2 в лиге B - второго по значимости дивизиона на турнире. Победа в группе позволит ей выйти ей в лигу A, а также побороться за путевку в финальную часть чемпионата Европы-2020, если россияне неудачно выступят в отборочном турнире Евро-2020.

Лига наций? Что это?

Лига наций УЕФА – новый турнир для сборных, придуманный Союзом европейский футбольных ассоциаций. Он призван заменить товарищеские матчи, для которых, как правило, в каждом календарном году отводятся отдельные даты. В эти даты на этот раз будут проходить встречи в рамках Лиги наций УЕФА.

В турнире примут участие 55 национальных команд Европы, разделенные, согласно рейтингу УЕФА на четыре лиги. Сборные, располагающиеся на самых высоких позициях рейтинга, попадают в так называемую элитную лигу А. Далее идут лиги B, C и D.

За что борются команды и по какой схеме?

В лигах A и B выступят по 12 команд (четыре группы по три в каждой), в C – 15 (в четырех группах четыре команды, в одной – три), в D – 16 (четыре группы по четыре команды в каждой).

Победители групп в Лиге А выходят в полуфинал Лиги наций, затем – в финал, где, наконец, определится триумфатор турнира.

Победители групп в других лигах идут на повышение в лигу повыше, аутсайдеры – на понижение (лиги D это не касается, ибо падать уже некуда).

Для победителей групп каждой из лиг прописан дополнительный бонус: возможность побороться за путевку в финальную часть Евро-2020. В общей сложности Лига наций делегирует на чемпионат Европы четыре команды – по одной из каждой лиг. Соответственно, в каждом дивизионе между победителями групп пройдет мини-турнир (полуфиналы, финал), победитель которого и отправится на Евро.

Впрочем, для команды, которая пробилась на Евро через классический отборочный турнир, эта опция будет неактуальна. Шанс попасть на чемпионат Европы со второй попытки передается сборной, разместившейся в группе Лиги наций вслед за той самой командой.

Когда все это будет проходить?

Матчи группового турнира Лиги наций проходят с 6 сентября по 20 ноября нынешнего года, финальная стадия - 5-9 июня 2019 года. Стыковые матчи за право выступить на Евро-2020 пройдут с 26 по 31 марта 2020 года.

Что касается классического отборочного турнира чемпионата Европы, то он на этот раз стартует не осенью, после ЧМ, а весной следующего года. В данном случае – 21 марта 2019 года. Финиширует – 31 марта 2020 года. По итогам отборочной кампании на Евро попадают 20 команд плюс четыре сборные через Лигу наций.

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Теги: Россия, Турция, Футбол, Лига наций

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