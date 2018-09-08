Джокович и дель Потро стали финалистами US Open

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - В финале турнира серии Большого шлема US Open-2018 в мужском одиночном разряде сыграют сербский теннисист Новак Джокович и аргентинец Хуан Мартин дель Потро.

В полуфинале Открытого чемпионата США Джокович в ночь на субботу по московскому времени взял верх над японцем Кеи Нисикори - 6:3, 6:4, 6:2.

Дель Потро встречался с первой ракеткой мира испанцем Рафаэлем Надалем. После второго сета, при счете 7:6 (7:3), 6:2 в пользу дель Потро, испанский спортсмен отказался от дальнейшей борьбы.

Финал US Open в мужском разряде пройдет в воскресенье.

Для Джоковича (6-е место в рейтинге ATP) и дель Потро (3-е место) это будет 19-я встреча на официальных турнирах. Пока счет по победам в личном противостоянии 14-4 в пользу Джоковича.

Джокович выигрывал турниры Большого шлема 13 раз, из них US Open – два раза. Дель Потро смог выиграть турнир Большого шлема однажды, и это был как раз US Open.