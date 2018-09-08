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СМИ сообщили о планах Джона Терри перейти в "Спартак"

Сообщается, что сейчас экс-защитник "Челси" и сборной Англии для этого проходит медосмотр в Италии

СМИ сообщили о планах Джона Терри перейти в "Спартак"
Джон Терри
Фото: Reuters

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Бывший защитник лондонского "Челси" и сборной Англии по футболу Джон Терри проходит в Италии медосмотр для перехода в московский "Спартак", сообщает Gianlucadimarzio.com.

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Сейчас Терри находится в статусе свободного агента (то есть, не привязан контрактом ни к одному клубу), а потому может перейти в тот или иной клуб вне трансферного окна: период летнего трансферного окна в этом году завершился в ночь на 1 сентября.

В настоящее время "Спартак" занимается поисками центрального защитника, они были инициированы после того, как тяжелую травму в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) с "Зенитом" получил француз Самуэль Жиго. Ранее стало известно, что операция предстоит и другому центральному защитнику, россиянину Илье Кутепову.

Всю свою карьеру Джон Терри провел в Англии. С 1998 по 2017 год провел в "Челси" (с перерывом в 2000 году, когда он перешел на правах аренды в "Ноттингем Форест"). В 2017 году стал игроком "Астон Виллы".

Все трофеи, добытые Джоном Терри, связаны с "Челси". В составе этой команды он по пять раз выиграл чемпионат Англии и Кубок Англии, три раза – Кубок футбольной лиги Англии, два раза – Суперкубок Англии, по разу – Лигу чемпионов УЕФА и Лигу Европы УЕФА.

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Теги: футбол, Российская премьер-лига, РПЛ, ФК Спартак, ФК Челси, Джон Терри, Англия

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