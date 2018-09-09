Серена Уильямс обвинила судью в сексизме

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Бывшая первая ракетка мира, американка Серена Уильямс обвинила в сексизме Карлоса Рамоса, судью финального матча US Open, в котором она проиграла японке Наоми Осаке, сообщило агентство Associated Press.

Во время финала Уильямс получила три предупреждения: за прием сигналов от тренера, за сломанную ракетку и за то, что назвала судью "вором". На послематчевой пресс-конференции она продолжила высказывать претензии к судьям. Уильямс заявила, что мужчинам позволяют безнаказанно называть судей "ворами", но женщинам такое не спускают. Теннисистка рассказала, что продолжит бороться за равные с мужчинами права в теннисе.

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко поддержала Уильямс. Она написала в твиттере, что такого не произошло бы, будь это матч между мужчинами.

Легендарная американская теннисистка Билли Джин Кинг, борющаяся за права женщин, осудила наказание за сигналы от тренера и высказалась за разрешение для тренеров давать указания своим подопечным с любой точки арены. Она тоже отметила, что судьи позволяют мужчинам крепко выражаться во время игры.

Женский финал US Open прошел в минувшую субботу. 20-летняя японка Наоми Осака победила Серену Уильямс со счетом 6:2, 6:4.