Спорт

Серена Уильямс обвинила судью в сексизме

Есть обновление от 07:24

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Бывшая первая ракетка мира, американка Серена Уильямс обвинила в сексизме Карлоса Рамоса, судью финального матча US Open, в котором она проиграла японке Наоми Осаке, сообщило агентство Associated Press.

СпортЯпонка Наоми Осака впервые в карьере выиграла US OpenЯпонка Наоми Осака впервые в карьере выиграла US OpenЧитать подробнее

Во время финала Уильямс получила три предупреждения: за прием сигналов от тренера, за сломанную ракетку и за то, что назвала судью "вором". На послематчевой пресс-конференции она продолжила высказывать претензии к судьям. Уильямс заявила, что мужчинам позволяют безнаказанно называть судей "ворами", но женщинам такое не спускают. Теннисистка рассказала, что продолжит бороться за равные с мужчинами права в теннисе.

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко поддержала Уильямс. Она написала в твиттере, что такого не произошло бы, будь это матч между мужчинами.

Легендарная американская теннисистка Билли Джин Кинг, борющаяся за права женщин, осудила наказание за сигналы от тренера и высказалась за разрешение для тренеров давать указания своим подопечным с любой точки арены. Она тоже отметила, что судьи позволяют мужчинам крепко выражаться во время игры.

Женский финал US Open прошел в минувшую субботу. 20-летняя японка Наоми Осака победила Серену Уильямс со счетом 6:2, 6:4.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: теннис, Серена Уильямс, US Open

Новости по теме

Спорт
Японка Наоми Осака впервые в карьере выиграла US OpenЯпонка Наоми Осака впервые в карьере выиграла US Open
В финале Открытого чемпионата США она победила американку Серену УильямсПодробнее
 Российского футболиста Черышева в Испании стали проверять на допингРоссийского футболиста Черышева в Испании стали проверять на допинг
Сотрудников антидопинговых служб привлекли слова годичной давности отца футболиста о том, что игрок якобы применял "гормоны роста"Подробнее
 СМИ сообщили о планах Джона Терри перейти в "Спартак"СМИ сообщили о планах Джона Терри перейти в "Спартак"
Сообщается, что сейчас экс-защитник "Челси" и сборной Англии для этого проходит медосмотр в ИталииПодробнее
 Сборная России победила команду Турции в первом матче Лиги наций УЕФАСборная России победила команду Турции в первом матче Лиги наций УЕФА
Матч прошел в Турции, в составе россиян отличились Денис Черышев и Артем ДзюбаПодробнее
Денис Лебедев нокаутировал Хизни АлтункаяДенис Лебедев нокаутировал Хизни Алтункая
Поединок завершился в третьем раундеПодробнее
 Турция - Россия. ОнлайнТурция - Россия. Онлайн
Дзюба вывел россиян вперед в матче Лиги наций УЕФАПодробнее
 Шипулин заявил о нежелании выступать за сборную под нейтральным флагомШипулин заявил о нежелании выступать за сборную под нейтральным флагом
Биатлонист не видит смысла в том, чтобы просто "светиться по телевизору и зарабатывать какие-то свои баллы"Подробнее
 Доход КХЛ в сезоне-2017/18 составил 3,5 млрд рублейДоход КХЛ в сезоне-2017/18 составил 3,5 млрд рублей
Это позволило распределить между клубами рекордные 400 млн рублейПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 7 сентября6 фото
07 сентября
Фотохроника 7 сентября
Лучшие фото недели10 фото
07 сентября
Лучшие фото недели
Фотохроника 6 сентября6 фото
06 сентября
Фотохроника 6 сентября
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреЧто случилось этой ночью: воскресенье, 9 сентябряВ миреПремьер Абхазии погиб в ДТПСпортЯпонка Наоми Осака впервые в карьере выиграла US OpenВ миреПрокуроры назвали ошибочной часть обвинений против БутинойВ РоссииВ Google объяснили блокировку рекламных роликов НавальногоВ миреРПЦ пригрозила порвать с Константинополем в случае признания украинской автокефалии

Мантуров рассказал о возможности построить военный конвертоплан

Мантуров рассказал о возможности построить военный конвертопланВоенно-промышленный комплекс начнет работу в случае заказа от Минобороны Подробнее

Что случилось этой ночью: воскресенье, 9 сентября

Гибель премьер-министра Абхазии, неудачная попытка обвинить Бутину, призы Венецианского кинофестиваля Подробнее

Серена Уильямс обвинила судью в сексизме

Станцию нью-йоркского метро восстановили после атаки 11 сентября

Прокуроры назвали ошибочной часть обвинений против Бутиной

Прокуроры назвали ошибочной часть обвинений против БутинойИзначально переписку пытались представить как попытку предложить секс в обмен на выгодную должность Подробнее

Российским морякам с теплохода Sea Alexa в Пусане выплатили долги

Появилось видео столкновения крана с Крымским мостом

Появилось видео столкновения крана с Крымским мостомПлавучий кран сорвался с якоря и врезался в мост Подробнее

Белый дом обсуждал план свержения Мадуро

Четыре человека погибли в ДТП с тремя автомобилями в Кабардино-Балкарии

В Единый день голосования 9 сентября изберут глав 26 субъектов РФ

Водитель и охранник погибшего премьера Абхазии выписаны из больницы

В крови участника ДТП с погибшим премьером Абхазии нашли следы наркотиков

УПЦ опровергла информацию о визите митрополита Онуфрия в Москву

В Северной Корее отмечают 70-ую годовщину образования народного правительства

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179058833723364', params: { p1: 'byueh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');