Всемирная федерация керлинга сняла с россиян подозрения после обвинений Макларена

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Всемирная федерация керлинга (WCF) заявила, что больше не будет предпринимать никаких действий после публикации доклада профессора Ричарда Макларена о системном применении допинга в России.

"Уверенность в чистой игре является главным приоритетом для нашей федерации, и я рада, что наш спорт теперь может двигаться дальше печальных откровений из этого доклада", - цитирует президента WCF Кейт Кейтнесс пресс-служба федерации.

Также в сообщении говорится о том, что "никаких дальнейших действий не будет предприниматься в отношении керлингистов, упомянутых в отчетах Макларена".

Там отмечается, что в расследовании федерации по итогам отчетов за последние два года не найдено "убедительных доказательств нарушений антидопинговых правил керлингистами".

Кейтнесс также поблагодарила независимых экспертов и Федерацию керлинга России за поддержку и сотрудничество в расследовании.

Весной этого года Международная федерация футбола (ФИФА) также сообщила о закрытии расследования о возможном применении допинга российскими футболистами. Его итогом стало отсутствие убедительных доказательств по этому обвинению. Расследование также велось на основании данных профессора Ричарда Макларена.

Доклад главы независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Ричарда Макларена был опубликован в 2016 году и состоял из двух частей. Первая была представлена в июле, вторая - в декабре. Глава комиссии ВАДА утверждал, что власти РФ, в частности Минспорт, покрывали применение допинга российскими спортсменами. По его версии, более 1 тыс. российских атлетов в почти 30 видах олимпийского и паралимпийского спорта воспользовались российской допинговой госпрограммой.