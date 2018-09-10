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Победительница US Open Осака попала в топ-10 рейтинга WTA

Шарапова, выбывшая в четвертом круге турнира, опустилась на 24-е место

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Японская теннисистка Наоми Осака поднялась на 12 строчек и теперь занимает седьмое место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которого обнародована в понедельник.

СпортЯпонка Наоми Осака впервые в карьере выиграла US OpenЯпонка Наоми Осака впервые в карьере выиграла US OpenЧитать подробнее

В субботу японка впервые в карьере выиграла турнир Большого шлема – Открытый чемпионат США (US Open). В финале она победила американку Серену Уильямс.

Несмотря на вылет из US Open уже в стартовом раунде статус первой ракетки мира сохранила румынка Симона Халеп. Вместе с ней и Осакой в первую десятку рейтинга также входят Каролин Возняцки (Дания), Ангелик Кербер (Германия), Каролин Гарсия (Франция), Петра Квитова (Чехия), Элина Свитолина (Украина), Каролина Плишкова (Чехия), Слоан Стивенс (США), Елена Остапенко (Латвия).

Мария Шарапова, дольше всех из представителей России на взрослых одиночных разрядах продержавшаяся на US Open (вылетела в четвертом круге), опустилась на две строчки и теперь занимает 24-е место. Также на два места опустилась ее соотечественница Дарья Касаткина: теперь она 13-я.

Кроме того, в первой сотне рейтинга присутствуют следующие россиянки: Анастасия Павлюченкова (28), Екатерина Макарова (42), Евгения Родина (87), Елена Веснина (89).

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Теги: теннис

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