Названы первые лауреаты чемпионата КХЛ-2018/19

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Комиссия по определению лучших игроков Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) определила лауреатов первой игровой недели в четырех номинациях, сообщает пресс-служба КХЛ в понедельник.

Лучшим вратарем признан голкипер омского "Авангарда" Игорь Бобков, при котором его команда выиграла все три гостевых матча, в одном из них – не пропустив ни шайбы. Голкипер омского клуба отразил 97,33% бросков по своим воротам при коэффициенте надежности 0,68 (оба показателя – лучшие в Лиге за неделю). Безголевой отрезок Бобкова составил 111 минут 31 секунду.

Лучшим защитником признан Даррен Диц ("Барыс"), в трех гостевых матчах набравший 5 (2+3 по системе "гол+пас") очков (лучший результат среди игроков его амплуа). Одна из шайб стала победной. "Диц не завершил ни одну из встреч недели с отрицательным показателем полезности при общем показателе (+3), отметился девятью бросками по воротам, а также блокировал 7 бросков соперников", - говорится в сообщении.

Лучшим нападающим признан Антон Бурдасов ("Салават Юлаев"), в четырех гостевых матчах одержавший вместе с командой три победы, забросивший в них 4 шайбы (лучший результат недели среди нападающих) и отметившийся двумя голевыми передачами. В матче против СКА нападающий уфимского клуба сделал дубль, одна из шайб стала победной. Бурдасов набирал очки во всех матчах и нанес 17 бросков по воротам. На данный момент форвард "Салавата Юлаева" возглавляет ТОП-10 снайперов и бомбардиров регулярного чемпионата.

Лучшим новичком признан нападающий Николай Коваленко ("Локомотив"), в трех матчах (в том числе одном гостевом) одержавший вместе с командой три победы и отметившийся заброшенной шайбой в поединке против "Сибири", ставшей для него дебютной в КХЛ. 18-летний нападающий не завершил ни одну из встреч недели с отрицательным показателем полезности при общем показателе (+2), в среднем проводил на льду 10 минут 32 секунды и провел 5 силовых приемов.

Отмечается, что Комиссия по определению лучших игроков руководствовалась показателями, предоставленными отделом статистики и аналитики Центрального информационного бюро КХЛ.