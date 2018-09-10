Хоккеисты омского "Авангарда" победили "Нефтехимик" на своем льду в Балашихе

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Омский хоккейный клуб "Авангард" добился победы над нижнекамским "Нефтехимиком" в первом домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сезона-2018/19.

Встреча, прошедшая в подмосковной Балашихе в понедельник, завершилась со счетом 4:2 (0:0, 2:2, 2:0) в пользу "Авангарда".

Как сообщалось, из-за проблем с ареной в Омске "Авангард" решил провести все домашние матчи в новом сезоне на льду арены в Балашихе. По данным сайта КХЛ, на трибунах "Арены Балашиха" присутствовало 5116 зрителей.