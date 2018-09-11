Четыре игрока ФК "Чертаново" заинтересовали "Манчестер Юнайтед"

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" проявляет интерес к четырем игрокам дебютанта Футбольной национальной лиги (ФНЛ) московской команды "Чертаново", заявил генеральный директор школы столичного клуба Николай Ларин.

"У нас много креативных и классных футболистов, за которыми уже активно следят топ-клубы РПЛ (Российской премьер-лиги - ИФ), не буду этого скрывать. Но разговаривать об этом мы будем с ними в зимнее трансферное окно. Скажу больше: три футболиста основной команды "Чертаново" находятся в шорт-листе "Манчестер Юнайтед". И это без учета Сергея Пиняева (парень 2004 года рождения, ранее проходивший стажировку в МЮ - ИФ) – речь только об основе. Не буду называть их имена, но контакт с ними есть", - приводит слова Ларина Onedivision.ru

"Посмотрим зимой, что получится. За Пиняевым, кстати, они также продолжают следить. Попросили снова отпустить его к ним на стажировку в декабре. Про него никто не забыл. Они скоро поедут смотреть нашу команду на турнире в Мадриде, который вот-вот начнется уже. Там будет выступать команда 2005 года. Не исключено, что и после этого турнира кто-то отправится в Англию. Школа для нас очень важный аспект, мы ее развиваем всеми возможными силами", - сказал Ларин.

Юный воспитанник "Чертаново" Сергей Пиняев весной нынешнего года в свои 13 лет проходил стажировку в МЮ, в двух матчах за английскую команду (игроки 2003-2004 годов рождения) забил семь мячей, из них пять – за тайм одного матча.