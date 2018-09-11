Райконнен покинет Ferrari и вернется в Sauber

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Чемпион мира 2007 года, гонщик "Формулы-1" Кими Райкконен покинет Ferrari по окончании этого сезона, сообщает итальянская команда.

38-летний финн подтвердил, что покинет Ferrari и перейдет в команду Sauber, в составе которой он дебютировал в "Формуле-1" в 2001 году.

Место Райкконена в Ferrari займет 20-летний уроженец Монако Шарль Леклер, который станет напарником Себастьяна Феттеля в 2019 году.

Райкконен выступал за Ferrari в сезонах 2007-09, затем он решил сделать перерыв в выступлениях в Ф-1 и участвовал в чемпионате мира по ралли. В 2012 году он вернулся в "Формулу-1", а в 2014-м - в Ferrari.

За карьеру он выиграл 20 гонок и 100 раз поднимался на подиум.