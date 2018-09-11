УЕФА создаст третий клубный турнир к 2021 году

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) подтвердил намерение создать третий турнир для клубов Старого Света наряду с Лигой чемпионов и Лигой Европы.

Как сообщает "Би-би-си" со ссылкой на вице-председателя комитета союза по клубным соревнованиям Андреа Аньелли, первый розыгрыш нового трофея планируется провести в сезоне-2021/22.

Он не уточнил ни точных сроков проведения соревнований, ни принципов его организации. Аньелли, который также возглавляет туринский "Ювентус", лишь уточнил, что нынешняя модель европейских футбольных турниров нуждается в модернизации.

По его словам, после появления нового соревнования, число европейских клубов, участвующих в еврокубках, достингет 96.

"Нужно детально изучить существующий календарь международных матчей, прежде чем представлять новый вариант на период после 2024 года", - сказал он на ежегодном собрании Ассоциации европейских клубов в Хорватии.

Как констатирует The Independent, основной целью создания нового турнира является желание УЕФА увеличить свою прибыль.

В сезоне-2015/16 УЕФА заработал рекордные 4,6 млрд евро благодаря проведению клубных турниров и чемпионата Европы во Франции.