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Футболист "Реала" Марсело получил четыре месяца тюрьмы условно за неуплату налогов

Он пошел на сделку со следствием, за что получил 60-процентную скидку на выплату задолженности

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Защитник мадридского футбольного клуба "Реал" бразилец Марсело признал себя виновным в деле об уклонении от уплаты налогов в Испании и приговорен к четырем месяцам тюремного срока условно, сообщает Mundo Deportivo.

Футболист не выплатил налогов на сумму в размере 753 тыс. 624,9 евро. Однако благодаря его сотрудничеству со следствием футболист выплатит только 40% от этой суммы, а именно - 196 тыс. 367,08 евро

Марсело выступает в "Реале" с 2007 года. С тех пор он в составе "Реала" по четыре раза выиграл чемпионат Испании и Лигу чемпионов УЕФА, по три раза – Суперкубок Испании, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира, два раза – Кубок Испании.

Тенденция, однако

Марсело - не единственный обвиняемый в неуплате налогов человек, связанный с испанским футболом.

В сентябре этого года годичный условный срок получил главный тренер английского "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью. 55-летний португалец в письменной форме признал, что будучи наставником мадридского "Реала" с 2010 по 2013 год, не заплатил примерно 3,3 млн евро налогов с прав на образ.

В марте нынешнего года суд потребовал пять лет тюрьмы для бывшего полузащитника сборной Испании, мадридского "Реала", мюнхенской "Баварии", английского "Ливерпуля" и ряда других клубов Хаби Алонсо.

Как сообщалось, испанские налоговые органы выявили ряд нарушений налогового кодекса со стороны спортсмена: футболист использовал подставную фирму для использования маркетинговых прав. Отмечалось, что испанцу грозит до восьми лет тюремного заключения, а также штраф в размере до 8 млн евро.

В феврале суд в Испании приговорил нападающего английского футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" Алексиса Санчеса к 16 месяцам тюрьмы за мошенничество с налогами. Игрок обвиняется в том, что, будучи футболистом "Барселоны" в 2012-2013 годах, скрывал доходы от продажи прав на свой образ.

Однако в тюрьме Алексис Санчес находиться не будет: он согласился выплатить налог в размере 1 млн евро.

Криштиану Роналду, будучи игроком мадридского "Реала", в июне получил два года тюрьмы условно за уклонение от налогов.

33-летнего португальца обвиняли в сокрытии от налоговой службы примерно 14,7 млн евро. Ему грозило до пяти лет тюрьмы.

Роналду настаивал, что не нарушал закон и не пытался уклониться от уплаты налогов.

Ранее суд в Испании признал виновным в неуплате налогов другого ведущего футболиста, выступающего в этой стране: аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси получил 21-месячный срок. Аналогичное наказание было вынесено и отцу футболиста Хорке Орасио Месси, также проходившему по этому делу, но срок был сокращен до 15 месяцев лишения свободы. Впрочем, вскоре суд решил заменить тюремный срок денежным штрафом.

Отмечалось, что Месси и его отец так и так не попали бы в тюрьму. Согласно испанскому законодательству, сроки меньше двух лет обычно отбываются условно. В итоге после вынесения приговора аргентинец продолжил играть в футбол на профессиональном уровне.

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Теги: футбол, Марсело, ФК Реал, Испания

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