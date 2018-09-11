В Госдуме осудили поведение Серены Уильямс в финале US Open

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев (фракция ЛДПР) прокомментировал возможность бойкота судьями матчей с участием американской теннисистки Серены Уильямс

"Великий спортсмен показывает не только выдающиеся результаты в спорте, но и стойкость и психологическую выдержку. Кроме этого, спортсмен должен понимать, что в соревнованиях участвуют не только две противоборствующие стороны, но и судьи, которые заслуживают такого же уважения, как и спортсмены, и без которых невозможно проведение состязаний", - цитирует Свищева его пресс-служба.

"На успешных атлетов, к коим можно отнести Серену Уильямс, смотрит молодежь. Для них они являются кумирами и примером для подражания. Это накладывает особую ответственность на спортсменов. Каждый выдающийся спортсмен должен всегда об этом помнить и не позволять себе подобных выходок, какие допустила прославленная теннисистка из США", - сказал Свищев.

Во время финального матча US Open против японки Наоми Осаки Уильямс получила три предупреждения: за подсказки тренера, за сломанную ракетку и за то, что назвала судью "вором". На послематчевой пресс-конференции она продолжила высказывать претензии к судьям. Уильямс заявила, что мужчинам позволяют безнаказанно называть судей "ворами", но женщинам такое не спускают. Теннисистка рассказала, что продолжит бороться за равные с мужчинами права в теннисе.

За эти высказывания спортсменка была оштрафована на $17 тысяч, а у сообщества теннисных судей возникло желание бойкотировать матчи с ее участием.

Женский финал US Open прошел в минувшую субботу. 20-летняя японка Наоми Осака победила Серену Уильямс со счетом 6:2, 6:4.