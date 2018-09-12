Гендиректор ЦСКА оценил перспективу проведения матчей ЛЧ в "Лужниках"

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Генеральный директор московского футбольного клуба ЦСКА Роман Бабаев уверен, что УЕФА разрешит клубу проводить домашние матчи группового этапа Лиги чемпионов на поле столичного стадиона "Лужники".

"Мы в процессе. Думаю, что все должно быть нормально. Просто пока нет официального письма от УЕФА. Думаю, получим его сегодня к вечеру. Комиссия (УЕФА) прошла. У нее есть кое-какие просьбы. Это даже не замечания, а рекомендации. Никаких оснований полагать, что нам запретят проводить матчи в "Лужниках", нет", - приводит слова Бабаева "Спорт-Экспресс".

На основной стадии ЛЧ, куда армейцы попали напрямую, заняв второе место в чемпионате Росии-2017/18, ЦСКА сыграет с испанским "Реалом", итальянской "Ромой" и чешской "Викторией".

Проведение домашних матчей Лиги чемпионов в "Лужниках" позволит московскому клубу собрать более высокую, по сравнению с "ВЭБ Ареной" (домашний стадион ЦСКА), аудиторию. Вместимость "ВЭБ Арены" составляет 30 457 зрителей, "Лужников" - 81 000 зрителей.