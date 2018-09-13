Футболист сборной России Кудряшов выбыл на две недели

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Защитник казанского "Рубина" и сборной России по футболу Федор Кудряшов из-за травмы не сможет играть почти половину месяца, заявил главный тренер клуба из столицы Татарстана Курбан Бердыев.

"Кудряшов пропустит две недели", - приводит слова Бердыева "Спорт-Экспресс".

Федор Кудряшов принял участие в матче за сборную России против Турции (2:1) в рамках Лиги наций: он вышел в стартовом составе и был заменен незадолго до финального свистка. Позже стало известно, что у Кудряшова диагностировано повреждение мышц бедра.