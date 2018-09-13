Медведев рассказал о временных налоговых льготах для УЕФА на время ЧЕ-2020

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - УЕФА получит временные налоговые льготы в связи с подготовкой матчей юбилейного чемпионата Европы по футболу в 2020 году, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Открывая заседание правительства в четверг, премьер поинтересовался у министров, не засыпают ли они после возвращения с Восточного экономического форума, который закончился накануне во Владивостоке.

После этого Медведев сообщил, что ряд матчей группового этапа чемпионата Европы и 1/4 финала пройдет в Санкт- Петербурге в 2020 году. В связи с этим, по его словам, необходимо создать основу для комплексной реализации гарантий правительства РФ, которые были даны УЕФА.

"Они касаются транспорта, организации фан-зон, безвизового режима, использования символики и целого ряда других вопросов", - уточнил Медведев.

"Один законопроект дает УЕФА временные налоговые льготы, так же как и Российскому футбольному союзу и той структуре, которая появится для организации чемпионата. Разумеется, только в части тех операций, которые связаны с подготовкой матчей, льготы будут действовать в пределах 2020 года", - сказал премьер.

Финальная часть чемпионата Европы-2020 пройдет в 13 странах, включая Россию (Санкт-Петербург).