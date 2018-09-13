ФИФА выступила против проведения матча чемпионата Испании в США

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Международная федерация футбола (ФИФА) не поддерживает идею с переносом одного из матчей чемпионата Испании в Северную Америку.

Как сообщает Football Espana, глава ФИФА Джанни Инфантино встретился с президентом Федерации футбола Испании Луисом Рубиалесом, а также премьер-министром Испании Педро Санчесом. Каждый из них оказался против переноса. В совместном докладе говорится, что проведение матчей в Северной Америке повредит Ла Лиге, главному дивизиону в испанском футболе, и идет не в соответствии с интересами болельщиков и игроков.

В частности, рассматривался вопрос о переносе матча "Жирона" - "Барселона" в Майами (США). Оба клуба совместно с Ла Лигой подали официальный запрос в Федерацию футбола Испании, но разрешения пока не получили (и, как предполагает источник, видимо, не получат).

Испанское правительство в свою очередь ссылается на то, что перенос матча "Жирона" - "Барселона" может повлиять на движение за независимость Каталонии.

Матч "Жирона" - "Барселона" должен пройти 26 января 2019 года.

В августе сообщалось, что испанская Ла Лига и компания Relevent Sports заключили соглашение, в рамках которого планируется продвижение чемпионата Испании по футболу на территории США и Канады.

Контракт рассчитан на 15 лет. Согласно условиям договора, Relevent Sports станет эксклюзивным представителем Ла Лиги в США. В рамках соглашения Ла Лига планирует впервые в истории провести матч регулярного чемпионата в США.

Отмечается, что продвижение футбола ("соккера" в США - ИФ) особенно актуально после успешного проведения чемпионата мира 2018 года в России, где в составах различных сборных-участниц турнира были представлены игроки всех клубов элитного дивизиона Испании (Ла Лиги), а также в преддверии чемпионата мира-2026, который пройдет в Северной Америке (Мексика, США, Канада).