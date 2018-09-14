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Матч чемпионата России по футболу "Оренбург" - ЦСКА перенесен на 28 сентября

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Матч девятого тура чемпионата России по футболу между "Оренбургом" и московским ЦСКА перенесен с 29 сентября на 28 сентября, сообщает пресс-служба Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ).

Начало игры – 17:30 мск.

Отмечается, что изменение в расписании произошло после соответствующего обращения ЦСКА, который принимает участие в групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА. Так, 2 октября армейскому клубу предстоит сыграть с мадридским "Реалом" во втором туре ЛЧ. Перенос игры с "Оренбургом" на день раньше даст ЦСКА больше времени на восстановление и подготовку к матчу.

Перенос, однако, привел к изменению даты проведения еще двух матчей с участием "Оренбурга". Матч 1/16 финала Кубка России против "Динамо" (Барнаул) состоится 25 сентября, а матч восьмого тура Российской премьер-Лиги (РПЛ) "Ахмат" - "Оренбург" - 22 сентября.

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Теги: футбол, Российская премьер-лига, РПЛ
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