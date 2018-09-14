"Матч ТВ" покажет четыре из пяти матчей первого тура еврокубков с участием клубов из РФ

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - "Матч ТВ" и "Матч Премьер", требующий подписки, анонсируют показ на своих платформах всех встреч стартового тура групповых этапов Лиги чемпионов УЕФА и Лиги Европы УЕФА с участием российских клубов.

В основной стадии еврокубков-2018/19 Россию представят пять клубов: московские "Локомотив" и ЦСКА выступят в Лиге чемпионов, московский "Спартак", ФК "Краснодар" и петербургский "Зенит" - в Лиге Европы.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе телеканалов, 18 сентября встречу Лиги чемпионов "Галатасарай" (Турция) - "Локомотив" покажут на "Матч ТВ" и "Матч Премьер". Начало игры - 22:00 мск.

19 сентября оба канала будут транслировать игру "Виктория" (Чехия) - ЦСКА, 22:00.

20 сентября на "Матч ТВ" будут прямые трансляции встреч Лиги Европы "Акхисар" (Турция) - "Краснодар", 19:55, и "Копенгаген" - "Зенит", 22:00. Игру "Рапид" (Австрия) - "Спартак", 19:55 смогут увидеть зрители телеканала "Матч Премьер".

Поскольку "Краснодар" и "Спартак" свои матчи будут проводить одновременно, каналу "Матч ТВ" пришлось сделать выбор в пользу одного из них. Однако во втором туре Лиги Европы при выборе между играми "Краснодара" и "Спартака" "Матч ТВ" сделает приоритет в пользу клуба из Москвы.