Специальный комитет ВАДА предложил исполкому восстановить РУСАДА

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Комитет по восстановлению Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) рекомендовал исполкому организации восстановить Российское антидопинговое агентство (РУСАДА), сообщает пресс-служба ВАДА.

"Комитет по соответствию ВАДА вынес рекомендацию исполкому ВАДА на восстановление РУСАДА 20 сентября", - говорится в сообщении пресс-службы ВАДА в пятницу.

В релизе говорится, что комитет также рассмотрел письмо от министра спорта РФ с позицией России о докладе Ричарда Макларена о систематическом применении допинга в стране и остался им удовлетворен, посчитав, таким образом выполненным первый критерий для восстановления. Также комитет посчитал выполненным и второй критерий о возможности допуска эксперта ВАДА к пробам, отпечатанным в рамках расследования Следственным комитетом России.

Реакция Минспорта РФ

Министр спорта РФ Павел Колобков прокомментировал заявление ВАДА. "Я был уверен, что рано или поздно Комитет ВАДА по соответствию признает ту огромную работу, которая проделана в России по борьбе с допингом", - цитирует Колобкова пресс-служба министерства спорта.

" Мы всегда стремились к сотрудничеству, делали все от нас зависящее, при этом учитывая нормы нашего законодательства. Мы максимально открыты, потому что нам нечего скрывать. Только общими усилиями мы смогли достичь такого результата. Я благодарен всем представителям как российского, так и международного спортивного сообщества, кто поддерживал нас, кто помогал реализовывать антидопинговые меры ради того, чтобы российские спортсмены выступали на равных с другим", - отметил министр.

"Для нас важно восстановление РУСАДА на ближайшем Исполкоме ВАДА. Мы с надеждой будем ждать решения 20 сентября. Поверьте, мы сделали все, что могли. И готовы в дальнейшем также сотрудничать с нашими зарубежными партнерами, продолжать работать в этом направлении, соблюдать единые правила, равные для всех", - добавил он.

Скандал с допингом

РУСАДА было признано не соответствующим кодексу ВАДА в ноябре 2015 года после доклада о широком применении допинга в российском спорте. Вопрос статуса РУСАДА будет рассмотрен на заседании исполкома WADA 20 сентября на Сейшельских Островах.

Заместитель руководителя РУСАДА Маргарита Пахноцкая в пятницу заявила о выполнении всех критериев для восстановления организации в правах.

Ранее спортивный редактор BBC Дэн Роун опубликовал в твиттере заявление комитета ВАДА по соответствию, который рекомендует исполкому Всемирного антидопингового агентства не восстанавливать РУСАДА. Из нее следует, что Россия так и не выполнила два пункта: не признала ответственности чиновников Минспорта за систематическое употребление допинга российскими спортсменами на зимних Играх в Сочи и не обеспечила доступ к пробам спортсменов в московской антидопинговой лаборатории.

В рекомендации говорится, что комитет готов был считать эти пункты выполненными, если бы Россия согласилась с выводом о том, что ряд чиновников Минспорта и подконтрольные ведомству структуры были замешаны в допинговой схеме, а также ВАДА был предоставлен доступ к пробам на основе их запроса - о такой возможности говорил министр спорта РФ Павел Колобков.