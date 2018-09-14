Главные новости
ЭкономикаБанк России неожиданно повысил ключевую ставку до 7,5%В РоссииВ храмах РПЦ перестанут молиться за Константинопольского патриарха ЭкономикаЦБ заявил об отсутствии планов конвертации валютных вкладов в рублевые
Спорт Допинг в российском спорте

Специальный комитет ВАДА предложил исполкому восстановить РУСАДА

Судьба РУСАДА будет решаться на заседании 20 сентября

Специальный комитет ВАДА предложил исполкому восстановить РУСАДА
Фото: АР/ТАСС

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Комитет по восстановлению Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) рекомендовал исполкому организации восстановить Российское антидопинговое агентство (РУСАДА), сообщает пресс-служба ВАДА.

"Комитет по соответствию ВАДА вынес рекомендацию исполкому ВАДА на восстановление РУСАДА 20 сентября", - говорится в сообщении пресс-службы ВАДА в пятницу.

В релизе говорится, что комитет также рассмотрел письмо от министра спорта РФ с позицией России о докладе Ричарда Макларена о систематическом применении допинга в стране и остался им удовлетворен, посчитав, таким образом выполненным первый критерий для восстановления. Также комитет посчитал выполненным и второй критерий о возможности допуска эксперта ВАДА к пробам, отпечатанным в рамках расследования Следственным комитетом России.

Реакция Минспорта РФ

Министр спорта РФ Павел Колобков прокомментировал заявление ВАДА. "Я был уверен, что рано или поздно Комитет ВАДА по соответствию признает ту огромную работу, которая проделана в России по борьбе с допингом", - цитирует Колобкова пресс-служба министерства спорта.

" Мы всегда стремились к сотрудничеству, делали все от нас зависящее, при этом учитывая нормы нашего законодательства. Мы максимально открыты, потому что нам нечего скрывать. Только общими усилиями мы смогли достичь такого результата. Я благодарен всем представителям как российского, так и международного спортивного сообщества, кто поддерживал нас, кто помогал реализовывать антидопинговые меры ради того, чтобы российские спортсмены выступали на равных с другим", - отметил министр.

"Для нас важно восстановление РУСАДА на ближайшем Исполкоме ВАДА. Мы с надеждой будем ждать решения 20 сентября. Поверьте, мы сделали все, что могли. И готовы в дальнейшем также сотрудничать с нашими зарубежными партнерами, продолжать работать в этом направлении, соблюдать единые правила, равные для всех", - добавил он.

Скандал с допингом

РУСАДА было признано не соответствующим кодексу ВАДА в ноябре 2015 года после доклада о широком применении допинга в российском спорте. Вопрос статуса РУСАДА будет рассмотрен на заседании исполкома WADA 20 сентября на Сейшельских Островах.

Заместитель руководителя РУСАДА Маргарита Пахноцкая в пятницу заявила о выполнении всех критериев для восстановления организации в правах.

Ранее спортивный редактор BBC Дэн Роун опубликовал в твиттере заявление комитета ВАДА по соответствию, который рекомендует исполкому Всемирного антидопингового агентства не восстанавливать РУСАДА. Из нее следует, что Россия так и не выполнила два пункта: не признала ответственности чиновников Минспорта за систематическое употребление допинга российскими спортсменами на зимних Играх в Сочи и не обеспечила доступ к пробам спортсменов в московской антидопинговой лаборатории.

В рекомендации говорится, что комитет готов был считать эти пункты выполненными, если бы Россия согласилась с выводом о том, что ряд чиновников Минспорта и подконтрольные ведомству структуры были замешаны в допинговой схеме, а также ВАДА был предоставлен доступ к пробам на основе их запроса - о такой возможности говорил министр спорта РФ Павел Колобков.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: ВАДА, РУСАДА

Новости по теме

Спорт
Специальный комитет ВАДА предложил исполкому восстановить РУСАДАСпециальный комитет ВАДА предложил исполкому восстановить РУСАДА
Судьба РУСАДА будет решаться на заседании 20 сентябряПодробнее
 В Испании закрыли антидопинговое расследование против Дениса ЧерышеваВ Испании закрыли антидопинговое расследование против Дениса Черышева
Службы проверяли заявления отца футболиста о якобы использовавшемся при лечении травмы гормоне ростаПодробнее
 РФС захотел натурализовать для сборной России капитана "Ганновера"РФС захотел натурализовать для сборной России капитана "Ганновера"
СМИ сообщают, что перед стартом ЧМ-2018 с 22-летним центральным защитником на эту тему контактировал Станислав ЧерчесовПодробнее
 Судьи задумались о бойкоте матчей с участием Серены УильямсСудьи задумались о бойкоте матчей с участием Серены Уильямс
Поводом послужило поведение теннисистки во время и по окончании проигранного ею финала US Open-2018Подробнее
УЕФА создаст третий клубный турнир к 2021 годуУЕФА создаст третий клубный турнир к 2021 году
По каким принципам будут отбираться участники и как может называться соревнование, пока неизвестноПодробнее
 Сборная России провела пять голов в ворота команды ЧехииСборная России провела пять голов в ворота команды Чехии
Уже в первом тайме россияне добились крупного преимущества в счетеПодробнее
 Россия - Чехия. ОнлайнРоссия - Чехия. Онлайн
Сборная России забила пятый мяч в ворота Чехии во втором тайме товарищеского матчаПодробнее
 Джокович стал трехкратным победителем US OpenДжокович стал трехкратным победителем US Open
В финале Открытого чемпионата США сербский теннисист выиграл у аргентинца дель Потро, это его 14-й триумф на турнирах Большого шлемаПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 14 сентября6 фото
14 сентября
Фотохроника 14 сентября
Лучшие фото недели10 фото
14 сентября
Лучшие фото недели
Учения "Восток-2018"10 фото
13 сентября
Учения "Восток-2018"
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
ЭкономикаБанк России неожиданно повысил ключевую ставку до 7,5%В РоссииВ храмах РПЦ перестанут молиться за Константинопольского патриарха ЭкономикаЦБ заявил об отсутствии планов конвертации валютных вкладов в рублевыеЭкономикаУкраина выиграла апелляцию в суде Лондона в споре с Россией о госдолгеВ миреМанафорт согласился признать себя виновным по двум пунктам обвиненияКультураРасследование дела "Седьмой студии" в отношении Серебренникова завершено

В МИД РФ назвали нелегитимными требования США об инспекциях на химических объектах

Сергей Удальцов освобожден из-под ареста

Рубль укрепился к доллару и евро на фоне повышения ключевой ставки

Специальный комитет ВАДА предложил исполкому восстановить РУСАДА

Специальный комитет ВАДА предложил исполкому восстановить РУСАДАСудьба РУСАДА будет решаться на заседании 20 сентября Подробнее

Россия заняла 46-е место в рейтинге Global House Price по темпам роста цен на жилье

Фотохроника 14 сентября

Фотохроника 14 сентября6 фото

Рынок акций завершил неделю ростом на фоне укрепления рубля

В крымском Армянске начал действовать режим ЧС

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179058833723364', params: { p1: 'byueh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');