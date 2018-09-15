Главный тренер ХК "Сибирь" Юрзинов отправлен в отставку

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Новосибирский хоккейный клуб "Сибирь" объявил об отставке с поста главного тренера команды Владимира Юрзинова-младшего.

"В связи с неудовлетворительными результатами команды на старте сезона 2018-2019 гг. принято решение расстаться с главным тренером хоккейного клуба "Сибирь" Владимиром Юрзиновым", - говорится в сообщении пресс-службы ХК.

На старте нынешнего сезона "Сибирь" провела шесть матчей и все проиграла. "Сибирь" - единственная из 25 команд КХЛ, не набравшая пока ни одного очка.

Юрзинов возглавил "Сибирь" в декабре 2017 года, но команде не хватило одного очка для выхода в плей-офф.