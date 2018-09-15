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Спорт Российская премьер-лига-2018/19

"Арсенал" забил четыре мяча в ворота "Крыльев Советов" в матче премьер-лиги

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Футболисты тульского "Арсенала" добились крупной победы над самарскими "Крыльями Советов" в матче седьмого тура чемпионата России среди команд премьер-лиги.

Встреча, прошедшая в Туле в субботу, завершилась со счетом 4:0 в пользу "Арсенала". В его составе отличились Сергей Ткачев (21-я, 50-я минуты), Лука Джорджевич (73) и Георги Костадинов (82).

Теперь "Арсенал" имеет в своем активе 8 очков, с которыми занимает 10-е место, у "Крыльев Советов" на балл меньше, команда находится на 12-м месте.

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Теги: футбол, Российская премьер-лига, РПЛ
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