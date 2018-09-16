Волейболисты сборной России проиграли США в матче ЧМ

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Сборная России по волейболу потерпела поражение от национальной команды США в матче группового этапа мужского чемпионата мира-2018.

Встреча, прошедшая в Бари (Италия), завершилась со счетом 3-1 (25:23, 20:25, 25:23, 25:20) в пользу американских волейболистов.

Ранее россияне обыграли на турнире Австралию (3-0) и Тунис (3-0). В воскресенье сборная России сыграет с Камеруном.

В настоящее время российская команда занимает в группе С третье место, в ее активе 6 очков. Лидирует сборная США, на втором месте идет Сербия (по 7).

Регламент турнира, проходящего в Болгарии и Италии, предусматривает выход во вторую групповую стадию лучших четырех команд в каждой из четырех групп (группы состоят из шести команд). На втором групповом этапе команды будут разделены на четыре группы, в каждую из которых войдут по четыре сборные. По итогам данной стадии турнира на медали будут рассчитывать победители групп и две лучшие команды из тех, кто занял вторые места.

Таким образом, в третью групповую стадию пройдут шесть команд. Их разделят на две группы по три сборной в каждой. Две лучшие команды каждой из групп выйдут в полуфинал, победители пар 1/2 финала разыграют золото, проигравшие – бронзу.

Чаще всех – шесть раз – чемпионат мира выигрывала сборная СССР, команде России золото не покорялось ни разу. Хотя в 2002 году она была близка к триумфу, но в финале уступила Бразилии.

По три раза ЧМ выигрывали Италия и Бразилия, по два – Чехия/Чехословакия и Польша, по разу – США и ГДР.