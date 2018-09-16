Спорт

Альварес заявил о готовности к новому бою с поверженным им Головкиным

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Мексиканец Сауль Канело Альварес, комментируя победу над казахским боксером Геннадием Головкиным, заявил, что готов провести с ним очередной поединок.

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"Это был отличный бой и это была победа для Мексики. Хочу выразить почтение моему сопернику – одному из лучших боксеров в мире. Я – отличный боец и доказал это сегодня. Если люди хотят еще один поединок, я готов это сделать", - приводит слова Альвареса ESPN.

Бой Альвареса с Головкиным прошел в воскресенье на арене "T-Mobile" в Лас-Вегасе (США). Решением рефери победа присуждена мексиканцу. Таким образом, Головкин лишился статуса непобедимого. Теперь в его активе 37 побед, из которых 33 - нокаутом, одна ничья и одно поражение. Альварес провел 52 поединка - 49 побед, из которых 34 нокаутом, одно поражение и две ничьи.

Головкин поставил на этот рематч все свои чемпионские пояса: WBA, IBO, WBC.

Год назад встреча боксеров завершилась вничью.

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Теги: бокс, Геннадий Головкин, Сауль Альварес

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