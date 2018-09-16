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Матч ЛЧ "Галатасарай" – "Локомотив" обслужит арбитр из Италии

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Итальянец Джанлука Рокки назначен в качестве главного арбитра матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов между турецким "Галатасараем" и московским "Локомотивом", сообщается на сайте УЕФА.

Помогать ему будут также итальянцы - Мауро Тонолини, Филиппо Мели, Маттео Пассери, Лука Банти, Массимилиано Иррати.

Матч пройдет в Стамбуле во вторник и стартует в 22:00 мск.

"Локомотив" пробился в групповой этап Лиги чемпионов напрямую, выиграв золото чемпионата России-2017/18. "Галатасарай" также является действующим чемпионом своей страны и тоже получил автоматическую путевку в основную стадию турнира.

В настоящее время "Локомотив" занимает девятое время в нынешнем чемпионате России. "Галатасарай" лидирует в чемпионате Турции и сейчас.

Команды встречались на групповом этапе Лиги чемпионов-2002/03. В Москве "Локомотив" уступил сопернику со счетом 0:2, а в Стамбуле выиграл у "Галатасарая" со счетом 1:0.

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Теги: футбол, Лига чемпионов УЕФА, ФК Локомотив, ФК Галатасарай, Турция

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