Спорт

Роналду провел первые голы за "Ювентус" в чемпионате Италии

Результативная игра экс-форварда "Реала" помогла туринскому клубу одержать очередную победу

Роналду провел первые голы за "Ювентус" в чемпионате Италии
Криштиану Роналду на матче "Ювентус" - Сассуоло"
Фото: Reuters

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Португальский нападающий Криштиану Роналду открыл счет голам в матчах чемпионата Италии по футболу за "Ювентус", куда он перешел из испанского "Реала" этим летом.

В домашнем матче четвертого тура соревнования он забил два мяча в ворота "Сассуоло", сделав это на 50-й и 65-й минутах. "Ювентус" в итоге победил счетом 2:1.

Впрочем, в предыдущих матчах чемпионата "Ювентус" выигрывал и без голов Роналду. Теперь на счету туринского клуба четыре победы в четырех играх, команда набрала 12 очков и единолично лидирует в турнирной таблице.

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Теги: футбол, Криштиану Роналду, ФК Ювентус

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