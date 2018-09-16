Роналду провел первые голы за "Ювентус" в чемпионате Италии

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Португальский нападающий Криштиану Роналду открыл счет голам в матчах чемпионата Италии по футболу за "Ювентус", куда он перешел из испанского "Реала" этим летом.

В домашнем матче четвертого тура соревнования он забил два мяча в ворота "Сассуоло", сделав это на 50-й и 65-й минутах. "Ювентус" в итоге победил счетом 2:1.

Впрочем, в предыдущих матчах чемпионата "Ювентус" выигрывал и без голов Роналду. Теперь на счету туринского клуба четыре победы в четырех играх, команда набрала 12 очков и единолично лидирует в турнирной таблице.