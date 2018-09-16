Действующий обладатель Кубка Гагарина проиграл "Барысу" в КХЛ

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Действующий обладатель Кубка Гагарина "Ак Барс" уступил на выезде казахстанскому "Барысу" в матче очередного тура регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Поединок, состоявшийся в Астане в воскресенье, завершился со счетом 4:3 (1:1, 1:2, 1:0, 0:0, 1:0) в пользу хозяев льда. Победный бросок оформил канадский нападающий Мэттью Фрэттин.

Ранее в Шанхае "Куньлунь Ред Стар" уступил рижскому "Динамо" - 2:4 (0:3, 2:1, 0:0).

В Новосибирске местная "Сибирь" проиграла "Торпедо" - 2:3 (1:1, 0:1, 1:1). Дубль на счету форварда гостей Михаила Варнакова. Хозяева потерпели седьмое поражение подряд, ни разу не выиграв в стартовавшем сезоне КХЛ. Накануне "Сибирь" сменила главного тренера: Владимир Юрзинов-младший был уволен, Александр Андриевский – назначен.

В Уфе на своей арене "Салават Юлаев" потерпел поражение от "Нефтехимика" - 1:3 (0:0, 1:2, 0:1).

В Западной конференции КХЛ лидирует финский "Йокерит" с 11 очками. "Восток" возглавляет "Автомобилист" с 12 баллами. "Ак Барс", на счету которого три победы при четырех поражениях, набрал пять очков и занимает девятое место в Восточной конференции.