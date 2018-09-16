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Спорт Российская премьер-лига-2018/19

Джикия будет капитаном "Спартака" в матче против "Ахмата"

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Защитник Георгий Джикия назначен капитаном московского футбольного клуба "Спартак" в поединке седьмого тура Российской премьер-лиги против "Ахмата".

Полностью состав "красно-белых" выглядит следующим образом: Александр Максименко, Николай Рассказов, Джикия (капитан), Сальваторе Боккетти, Дмитрий Комбаров, Лукас Фернандо, Роман Зобнин, Александр Ломовицкий, Ивелин Попов, Софьян Ханни, Зе Луиш.

"Спартак" в текущем сезоне занимает второе место с 14-ю очками. "Ахмат" находится на 11-й позиции. Лидирует "Зенит" с 19-ю очками.

Матч "Спартак"-"Ахмат" состоится в Москве на "Открытие Арена". Начало - 19:00.

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Теги: футбол, Российская премьер-лига, РПЛ, ФК Спартак, ФК Ахмат
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