Джикия будет капитаном "Спартака" в матче против "Ахмата"

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Защитник Георгий Джикия назначен капитаном московского футбольного клуба "Спартак" в поединке седьмого тура Российской премьер-лиги против "Ахмата".
Полностью состав "красно-белых" выглядит следующим образом: Александр Максименко, Николай Рассказов, Джикия (капитан), Сальваторе Боккетти, Дмитрий Комбаров, Лукас Фернандо, Роман Зобнин, Александр Ломовицкий, Ивелин Попов, Софьян Ханни, Зе Луиш.
"Спартак" в текущем сезоне занимает второе место с 14-ю очками. "Ахмат" находится на 11-й позиции. Лидирует "Зенит" с 19-ю очками.
Матч "Спартак"-"Ахмат" состоится в Москве на "Открытие Арена". Начало - 19:00.