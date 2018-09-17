Виктор Ан отказался работать в тренерском штабе сборной России по шорт-треку

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Неоднократный олимпийский чемпион в шорт-треке Виктор Ан отказался от вхождения в тренерский штаб сборной России, поскольку хочет проводить больше времени с семьей.

"Не так давно мы обсуждали с руководством Союза конькобежцев России (СКР) возможность по окончании моей спортивной карьеры войти в тренерский штаб команды, но на данный момент я хочу посвятить больше времени своей семье. Сейчас это мое единственное желание. Что будет потом, никогда не знаешь. На этот вопрос сам себе я пока не готов ответить", - заявил Ан в открытом письме российским болельщикам.

По словам конькобежца, он долго обдумывал решение о завершении карьеры, взвешивал все "за" и "против", но в итоге пришел к выводу, что пора поставить точку в карьере спортсмена". "Я считаю это решение своевременным. Конечно, я буду скучать по соревнованиям, по команде и болельщикам", - написал Ан, поблагодарив всех за поддержку.

При этом он отметил, что недопуск на зимнюю Олимпиаду в Пхенчхане стал "очень тяжелым моментом для меня и всей команды".

В начале сентября глава СКР Алексей Кравцов сообщил "Интерфаксу", что Ан завершил спортивную карьеру и покидает Россию, так как хочет проводить больше времени с семьей.