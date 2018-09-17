Главные новости
В РоссииРоссия и Турция договорились не проводить военную операцию в ИдлибеВ миреПорошенко прекратил договор о дружбе между Украиной и РоссиейВ РоссииРоссийская сторона обнародовала переговоры украинских военных о сбитом "Боинге"
Спорт

Российские олимпийские чемпионы по боксу и их тренеры будут получать пожизненные стипендии

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Федерация бокса России назначила пожизненные стипендии олимпийским чемпионам и их личным тренерам, сообщает пресс-служба ФБР.

Такое решение было принято в понедельник на совете чемпионов ФБР в Самаре.

"Федерация бокса России выступила с инициативой выплаты пожизненных стипендий олимпийским чемпионам и их личным тренерам. Эта идея возникла из мысли, что Федерация является домом для боксеров, а олимпийские чемпионы - главные двигатели, которые развивают наш вид спорта и прославляют страну. Теперь все наши чемпионы будут получать поддержку от Федерации бокса на постоянной основе", - приводит пресс-служба слова генерального секретаря ФБР Умара Кремлева.

Сообщается, что стипендии будут выплачиваться ежемесячно, и их размеры составят: 50 тыс. рублей для олимпийских чемпионов; 75 тыс. рублей для двукратных олимпийских чемпионов; 100 тыс. рублей для трехкратных олимпийских чемпионов; 25 тыс. рублей для личных тренеров.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: бокс
Спорт
Роналду провел первые голы за "Ювентус" в чемпионате ИталииРоналду провел первые голы за "Ювентус" в чемпионате Италии
Результативная игра экс-форварда "Реала" помогла туринскому клубу одержать очередную победуПодробнее
 Головкин потерпел поражение в бою с АльваресомГоловкин потерпел поражение в бою с Альваресом
Это первое поражение казахстанского боксераПодробнее
 Волейболисты сборной России проиграли США в матче ЧМВолейболисты сборной России проиграли США в матче ЧМ
Это первое поражение россиян на турнире, проходящем в Италии и БолгарииПодробнее
 Специальный комитет ВАДА предложил исполкому восстановить РУСАДАСпециальный комитет ВАДА предложил исполкому восстановить РУСАДА
Судьба РУСАДА будет решаться на заседании 20 сентябряПодробнее
В Испании закрыли антидопинговое расследование против Дениса ЧерышеваВ Испании закрыли антидопинговое расследование против Дениса Черышева
Службы проверяли заявления отца футболиста о якобы использовавшемся при лечении травмы гормоне ростаПодробнее
 РФС захотел натурализовать для сборной России капитана "Ганновера"РФС захотел натурализовать для сборной России капитана "Ганновера"
СМИ сообщают, что перед стартом ЧМ-2018 с 22-летним центральным защитником на эту тему контактировал Станислав ЧерчесовПодробнее
 Судьи задумались о бойкоте матчей с участием Серены УильямсСудьи задумались о бойкоте матчей с участием Серены Уильямс
Поводом послужило поведение теннисистки во время и по окончании проигранного ею финала US Open-2018Подробнее
 УЕФА создаст третий клубный турнир к 2021 годуУЕФА создаст третий клубный турнир к 2021 году
По каким принципам будут отбираться участники и как может называться соревнование, пока неизвестноПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 17 сентября6 фото
17 сентября
Фотохроника 17 сентября
Тайфун "Мангхут" обрушился на страны Азии8 фото
17 сентября
Тайфун "Мангхут" обрушился на страны Азии
Лучшие фото недели10 фото
14 сентября
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииРоссия и Турция договорились не проводить военную операцию в ИдлибеВ миреПорошенко прекратил договор о дружбе между Украиной и РоссиейВ РоссииРоссийская сторона обнародовала переговоры украинских военных о сбитом "Боинге"В РоссииВыборы в Приморье: рывок назадВ миреПодозреваемый в покушении на Захарченко дал признательные показанияВ РоссииЕдинороссы не поддержали кандидатуру Поклонской на пост главы думской комиссии

Адвокату Третьякову продлили арест до 19 октября по делу о хищениях у "Роскосмоса"

В Средиземное море вошел еще один боевой корабль НАТО

Адвокат сообщил об аресте счетов фигуранта дела о хищении средств "Роскосмоса" Третьякова

Число жертв урагана "Флоренс" в США увеличилось до 23 человек

Отравление Скрипалей негативно отразилось на малом бизнесе Солсбери

Мединский назвал законопроект об ограничении показа фильмов антимонопольным

Ранее Минкультуры предлагало ограничить количество ежедневных показов каждого иностранного фильма в кинотеатре до 35% Подробнее

Что произошло за день: понедельник, 17 сентября

Новые разоблачения Минобороны по делу о сбитом "Боинге", первые иски после второго тура выборов в Приморье и отмена военной операции в Идлибе Подробнее

Гендиректор и главный редактор Life.ru уволились из медиахолдинга News Media

Гендиректор и главный редактор Life.ru уволились из медиахолдинга News MediaОснователь Telegram-канала Mash также объявил об уходе из своего проекта Подробнее

Россия и Турция договорились не проводить военную операцию в Идлибе

Россия и Турция договорились не проводить военную операцию в ИдлибеСергей Шойгу заявил, что в ближайшее время с Дамаском будет согласован меморандум о стабилизации обстановки в этом регионе Сирии Подробнее

Рубль снизился к бивалютной корзине вечером в понедельник

Оппозиционеру Мохнаткину запретили в течение 2,5 лет посещать публичные мероприятия

Небензя напомнил, что российский танкер не нарушал санкционный режим в отношении КНДР

Тульские следователи проверят сообщения о получении ребенком тяжелых увечий на карусели

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179058833723364', params: { p1: 'byueh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');