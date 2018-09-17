Российские олимпийские чемпионы по боксу и их тренеры будут получать пожизненные стипендии

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Федерация бокса России назначила пожизненные стипендии олимпийским чемпионам и их личным тренерам, сообщает пресс-служба ФБР.

Такое решение было принято в понедельник на совете чемпионов ФБР в Самаре.

"Федерация бокса России выступила с инициативой выплаты пожизненных стипендий олимпийским чемпионам и их личным тренерам. Эта идея возникла из мысли, что Федерация является домом для боксеров, а олимпийские чемпионы - главные двигатели, которые развивают наш вид спорта и прославляют страну. Теперь все наши чемпионы будут получать поддержку от Федерации бокса на постоянной основе", - приводит пресс-служба слова генерального секретаря ФБР Умара Кремлева.

Сообщается, что стипендии будут выплачиваться ежемесячно, и их размеры составят: 50 тыс. рублей для олимпийских чемпионов; 75 тыс. рублей для двукратных олимпийских чемпионов; 100 тыс. рублей для трехкратных олимпийских чемпионов; 25 тыс. рублей для личных тренеров.