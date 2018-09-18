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Шарапова объяснила травмой решение досрочно завершить сезон

Она снимается с Кубка Кремля, China Open и турнира в Тянцзине, действующей победительницей которого она является

Шарапова объяснила травмой решение досрочно завершить сезон
Россиянка Мария Шарапова
Фото: АР/ТАСС

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Российская теннисистка Мария Шарапова, заявила, что досрочно завершает сезон из-за травмы, сообщает пресс-служба Женской теннисной ассоциации (WTA) во вторник.

Решение больше не выступать в сезоне-2018 ведет к тому, чтоона снимается с Кубка Кремля, China Open и турнира в китайском Тянцзине, действующей победительницей которого она является.

"Я с нетерпением ждал возвращения в Тяньцзинь, чтобы защитить свой титул, но, к сожалению, мне нужно время, чтобы восстановиться после травмы", - приводятся слова Шараповой.

"Я сожалею, что не смогу выступить перед поклонниками в Тяньцзине, и надеюсь, что смогу сыграть здесь в будущем", - сказала российская теннисистка.

Отмечается, что Шарапова намерена начать сезон-2019 на Shenzhen Open.

Последним ее турниром в нынешнем сезоне стал US Open, где она дошла до четвертого круга.

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Теги: теннис, Мария Шарапова

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