Шарапова объяснила травмой решение досрочно завершить сезон

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Российская теннисистка Мария Шарапова, заявила, что досрочно завершает сезон из-за травмы, сообщает пресс-служба Женской теннисной ассоциации (WTA) во вторник.

"Я с нетерпением ждал возвращения в Тяньцзинь, чтобы защитить свой титул, но, к сожалению, мне нужно время, чтобы восстановиться после травмы", - приводятся слова Шараповой.

"Я сожалею, что не смогу выступить перед поклонниками в Тяньцзине, и надеюсь, что смогу сыграть здесь в будущем", - сказала российская теннисистка.

Отмечается, что Шарапова намерена начать сезон-2019 на Shenzhen Open.

Последним ее турниром в нынешнем сезоне стал US Open, где она дошла до четвертого круга.