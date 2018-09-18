Пятикратная чемпионка Европы по кикбоксингу найдена мертвой в Абакане

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Тело пятикратной чемпионки Европы по кикбоксингу Дианы Каратеевой было найдено в ее доме в Абакане, сообщает пресс-служба министерства спорта Хакасии.

"Д.Каратеева была найдена в своем доме без признаков жизни. Ее обнаружили друзья, которые вызвали реанимационную бригаду. По предварительной версии, причиной гибели 23-летней жительницы столицы Хакасии стал угарный газ", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, Каратеева - победитель и призер всероссийских и международных турниров по кикбоксингу, бывший член сборной России.

В пресс-службе следственного управления СКР по республике Хакасии "Интерфаксу" уточнили, что об обстоятельствах смерти девушки будет сообщено позднее.