Капитан "Спартака" опроверг факт конфликта с Каррерой

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Капитан московского ФК "Спартак" полузащитник Денис Глушаков заявил, что не конфликтует с главным тренером команды Массимо Каррерой.

Поводом для разговоров о конфликте стал лайк Глушакова, обнаруженный пользователями инстаграма под критическими высказываниями болеющего за "Спартак" актера Дмитрия Назарова в адрес Карреры. Соответствующее видео Назаров выложил в своем аккаунте.

Поставил лайк, не изучая текст

"Я смотрел видео, где Дмитрий Юрьевич в своем официальном аккаунте читает стихотворение про нашего тренера. Я не ставил лайк под этим видео. Это наглая ложь", - написал Глушаков уже в своем инстаграме.

"Я часто сижу на всяких публиках "Спартака". В одном из таких пабликов опубликовали фото Назарова в красной шапке #СамоеВремяЖить. Не так давно мы всей командой поддерживали "Фонд борьбы с лейкемией" и Дмитрию Юрьевичу также подарили эту шапку. Листая ленту, быстро поставил лайк, не изучал текст и пошел дальше. Обычный быстрый скроллинг ленты, которым вы сами занимаетесь ежедневно. Если бы я тратил время на изучение текстов всех постов во всех фан-пабликах, то времени бы ни на что больше не хватило", - отметил футболист.

"Лайки отображаются публично. И я это знаю. Я не идиот, чтобы, понимая это, ставить лайк публично на пост с наездом на тренера. Я взрослый мужчина и если мне захочется выразить недовольство тренеру, то я приду и все скажу ему в лицо, а не лайки буду ставить. Но у нас с коучем все в порядке!" – заверил он.

История вопроса

В воскресенье "Спартак" потерпел первое поражение в чемпионате России-2018/19, уступив грозненскому "Ахимату", после чего Назаров выложил видео, в котором в стихотворной форме усомнился в тренерских способностях Массимо Карреры. Известный актер периодически дает творческие номера и после победных матчей, в ироничной форме описывая поверженных его любимой командой клубы.